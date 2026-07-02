España, Portugal y más selecciones buscan la clasificación en el Mundial

El certamen futbolístico continental continúa con el desarrollo de los 16vos de final mediante 3 atractivos encuentros eliminatorios. La actividad de la jornada comienza a las 16 horas con el enfrentamiento entre España y Austria en el estadio de Los Ángeles.

El conjunto ibérico llega a esta instancia de forma invicta tras liderar el Grupo H con 7 unidades producto de un empate sin goles ante Cabo Verde y dos victorias frente a Arabia Saudita por 4-0 y Uruguay por 1-0. Por su parte, la escuadra conducida por Ralf Rangnick avanzó como segunda del Grupo J sumando 4 puntos luego de ganarle 3-1 a Jordania, caer 2-0 ante Argentina e igualar 3-3 contra Argelia. Este partido se puede seguir en vivo en el territorio argentino a través de la señal de DSports y la plataforma Flow en el canal 109.

El segundo turno presenta el enfrentamiento más esperado de la fecha a las 20 horas en el estadio de Toronto. Portugal mide fuerzas contra Croacia en un duelo que es televisado por Telefe, TyC Sports y DSports. El cuadro luso se adjudicó su pasaje a esta ronda de eliminación directa tras terminar en lo más alto de su zona, donde destaca una contundente goleada con anotaciones de sus principales figuras.

Del otro lado, el combinado croata accedió a esta etapa decisiva al quedarse con la segunda posición de su respectivo grupo, logrando una victoria clave ante Panamá por 1-0 y un agónico triunfo por 2-1 frente a Ghana en la última fecha del calendario inicial.

La jornada de jueves cierra exactamente a la medianoche con el partido entre Suiza y Argelia en el estadio de Vancouver, transmitido en directo por DSports y Flow en el canal 109. Los helvéticos avanzaron de fase luego de comandar el Grupo B invictos con un registro de 5 puntos tras empatar 1-1 con Qatar, golear 4-1 a Bosnia y vencer 2-1 a Canadá.

Su rival de turno, Argelia, clasificó como uno de los mejores terceros de la competencia al reponerse de una caída 3-0 en el debut contra la Selección Argentina, ganarle luego 2-1 a Jordania y sellar su pase con el mencionado empate 3-3 ante los austríacos.