España propuso jugar la Finalissima y que sea el último partido de Messi

La posibilidad de concretar la Finalissima entre Argentina y España volvió a escena de la mano de la diplomacia. Joaquín María de Arístegui Laborde, embajador español en territorio argentino, propuso que este enfrentamiento sirva como escenario para el cierre de la carrera de Lionel Messi en el seleccionado nacional. Durante una charla radial, el funcionario planteó la inquietud "¿Por qué no hacer una gran despedida a (Lionel) Messi con ese partido?" ante la incertidumbre sobre el futuro del jugador de 39 años.

El representante de España analizó la reciente consagración de su país en el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos. Calificó al equipo campeón como muy serio y muy ordenado, destacando que la victoria fue celebrada por centenares de miles de personas tras el regreso del plantel. A pesar de considerar a la Argentina como su segundo equipo, el embajador reconoció que en la final de Nueva York ya no había prisioneros y uno tenía que hinchar por su equipo.

Sobre el clima que rodeó al torneo, Arístegui Laborde se refirió a las críticas de ciertos sectores madridistas. Según su visión, esto responde a las heridas abiertas que dejaron los años de éxito del Barcelona liderado por Messi, Iniesta y Xavi. En el plano técnico, destacó que el funcionamiento colectivo supera a las individualidades, aunque señaló a Pau Cubarsí como el mejor defensor de la competencia con solo 19 años. También mencionó el aporte de figuras como Lamine Yamal y Rodri en el esquema táctico.

La realización de este torneo entre los campeones de América y Europa arrastra una serie de complicaciones organizativas. El duelo original estaba previsto para marzo de 2026 en Doha, pero el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán forzó su suspensión. Pese a los intentos por trasladar el evento a ciudades como Madrid, Buenos Aires o Roma, la AFA y los organismos continentales no lograron definir una sede neutral. La UEFA finalmente descartó la opción del 31 de marzo, dejando el proyecto en suspenso hasta esta nueva propuesta.

En este contexto, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, llegó a calificar al equipo argentino como bicampeón del trofeo. Sin embargo, para la diplomacia española, el fútbol aún tiene una deuda con los aficionados que esperan ver este choque. La iniciativa busca ahora transformar un compromiso pendiente en un tributo histórico para el capitán rosarino, quien recientemente regresó a su hogar tras la final del 21/07/2026.