España quiere ser líder y Uruguay seguir vivo en el Mundial

La Copa del Mundo vive una jornada determinante en el Grupo H. El Estadio Chivas de Guadalajara es el escenario elegido para el enfrentamiento entre España y Uruguay, programado para las 21 horas de Argentina.

Este partido cuenta con el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath. Los aficionados en territorio argentino tienen múltiples opciones para seguir las acciones en directo a través de las pantallas de Telefe, TyC Sports y DSports, además de las plataformas digitales DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

El panorama de la zona indica que el conjunto europeo acumula cuatro puntos y busca asegurar el liderazgo. El estratega Luis de la Fuente analizó el compromiso en la previa y expresó que "Uruguay es un grandísimo rival". El conductor del elenco español valoró la jerarquía de los futbolistas adversarios al señalar que "tiene futbolistas que la mayoría están jugando en Europa, México y Brasil. Tiene jugadores muy importantes y nos van a exigir".

Asimismo, equiparó la paridad del torneo al manifestar que "tan duro han sido Cabo Verde y Arabia como va a ser Uruguay. Todos son dificilísimos. Los que hemos sido futbolistas sabemos la dificultad que tiene cualquier rival".

Por el lado del mediocampo español, las expectativas están puestas en el ritmo que impondrá la alineación titular. El futbolista Pedri compartió su visión sobre las características del oponente y anticipó que "va a ser un partido duro, difícil, se están jugando todo. Creo que van a salir con todo. Independientemente de si hay patadas o no, es un fútbol de contacto, así que es lo que hay". El jugador Aymeric Laporte también aportó su perspectiva sobre el rendimiento colectivo y remarcó que "el partido de Arabia Saudí nos representa más que el de Cabo Verde".

La escuadra sudamericana, comandada técnicamente por Marcelo Bielsa, llega a esta instancia con dos unidades luego de cosechar empates en sus presentaciones anteriores. Una victoria le daría el acceso a la siguiente etapa de la competencia con cinco puntos.

El esquema táctico uruguayo contempla los nombres de futbolistas destacados en la zona central como Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur, quienes intentarán neutralizar la posesión del balón de los mediocampistas europeos en la última fecha de la fase inicial.