El Gobierno de España informó que más de 25.000 migrantes que habían ingresado de manera irregular a la ciudad autónoma de Ceuta ya fueron devueltos a Marruecos. Según el Ministerio del Interior, el operativo de retorno se desarrolla a un ritmo de aproximadamente 150 personas por minuto, en medio de una de las mayores crisis migratorias registradas en la frontera entre ambos países.

La situación comenzó tras el ingreso masivo de decenas de miles de personas desde territorio marroquí hacia Ceuta, muchas de ellas cruzando a pie o nadando por la frontera. La llegada desbordó la capacidad de respuesta de la ciudad, obligando al despliegue de fuerzas de seguridad y a la implementación de un amplio operativo para ordenar la emergencia.

Las autoridades españolas señalaron que los retornos se realizan en coordinación con Marruecos y que el objetivo es aliviar la presión sobre Ceuta, donde miles de personas permanecieron sin alojamiento ni recursos suficientes durante las primeras horas de la crisis.

Una de las mayores crisis migratorias de los últimos años

El presidente de Ceuta había estimado inicialmente que cerca de 60.000 personas ingresaron en apenas 24 horas, aunque posteriormente el Gobierno español redujo esa cifra a unas 50.000. De confirmarse, se trataría de una de las mayores oleadas migratorias registradas en la frontera entre España y Marruecos.

Mientras continúan las devoluciones, la crisis mantiene una fuerte repercusión política y humanitaria. Organismos internacionales y distintos gobiernos europeos siguen de cerca la evolución de la situación, mientras España busca recuperar el control de la frontera y atender a las personas que aún permanecen en el enclave.