España saca chapa de favorita en el Mundial y se enfrentará a Austria

La Copa del Mundo ingresa en su etapa más vibrante y los seleccionados de España y Austria se preparan para un cruce determinante en la costa oeste norteamericana. El compromiso se disputará este jueves 2 de julio a las 16 horas de Argentina y tendrá como escenario el Estadio Los Ángeles, ubicado en la localidad de Inglewood.

La transmisión televisiva para el territorio argentino estará a cargo de la señal de cable DSports y por la plataforma de streaming Paramount+, mientras que la justicia en el campo de juego será impartida por el árbitro sueco Glenn Nyberg. El vencedor de esta llave obtendrá el boleto directo a los octavos de final, donde deberá enfrentar al ganador del cruce entre Portugal y Croacia.

El camino de ambos conjuntos en la fase inicial de grupos mostró realidades distintas. El elenco conducido por Luis de la Fuente se adjudicó el liderazgo absoluto del Grupo H acumulando un total de 7 unidades. Su debut comenzó con un sorpresivo empate sin goles ante Cabo Verde, pero luego encarriló el rumbo mediante una goleada de 4-0 contra Arabia Saudita y cerró la zona con una ajustada victoria por 1-0 frente a Uruguay.

Por su parte, la escuadra austríaca avanzó de fase tras finalizar en la segunda posición del Grupo J, sector que compartió con Argentina. Los dirigidos por Ralf Rangnick iniciaron su participación venciendo por 3-1 a Jordania, posteriormente cayeron por 2-0 ante el combinado albiceleste y sellaron la clasificación en una emotiva igualdad 3-3 contra Argelia.

Las especulaciones en torno a las alineaciones iniciales marcan las horas previas al encuentro. España saltaría al terreno con Unai Simón en el arco, una línea defensiva integrada por Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella, un mediocampo comandado por Rodri, Pedri y Mikel Merino o Dani Olmo, y un frente de ataque compuesto por Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

La alineación probable de Austria presentaría a Alexander Schlager bajo los tres palos, junto a Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba y Phillipp Mwene en la defensa, Nicolas Seiwald y Xaver Schlager en el eje central, acompañados más adelante por Romano Schmid, Konrad Laimer y Marcel Sabitzer, dejando a Sasa Kalajdzic como principal referencia en la ofensiva.