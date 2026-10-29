España suma 115 muertos en dos accidentes ferroviarios en nueve meses

El presidente del Partido Popular (PP) de España, Alberto Núñez Feijóo, reclamó que se asuman responsabilidades políticas por el accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo, que dejó 69 muertos y alrededor de 200 heridos. El dirigente opositor apuntó contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, y cuestionó la respuesta del Gobierno nacional ante el segundo accidente mortal de trenes de alta velocidad registrado en nueve meses.

Durante una visita al Puesto de Mando Avanzado instalado en la zona del siniestro, Feijóo afirmó que las responsabilidades políticas deben asumirse sin esperar los resultados de las investigaciones administrativas o judiciales. Aunque no reclamó de manera explícita la renuncia del ministro, dejó entrever que habría tomado otra decisión si estuviera al frente del Ejecutivo español.

“Yo sé lo que haría si fuera el presidente del Gobierno”, expresó el líder del PP. Además, sostuvo que las responsabilidades políticas “no son opcionales” y que resultan imprescindibles desde el punto de vista ético y moral.

Cuestionamientos a la respuesta del Gobierno

Feijóo criticó las declaraciones de Puente, quien había calificado de “inexplicable” que el centro de control ferroviario permitiera que un tren de alta velocidad reanudara la marcha mientras otro permanecía detenido en la vía.

El dirigente opositor cuestionó que el Gobierno señalara a un operador de Adif, responsable de la gestión de la infraestructura ferroviaria, como responsable del episodio antes de que se esclarezcan todas las circunstancias.

“Ayer el Gobierno lo que vino es a echarle la culpa a alguien”, afirmó Feijóo, quien calificó esa postura como una “frivolidad” impropia de un ministro ante una catástrofe de esta magnitud.

Según la información difundida sobre el accidente, el controlador de Atocha ordenó al maquinista de un AVE que reanudara la marcha normal, pese a que el tren de Iryo que circulaba por delante continuaba detenido. Entre esa comunicación y el impacto transcurrieron 17 minutos, durante los cuales nadie en el centro de control habría advertido que el convoy seguía inmovilizado.

Estos elementos forman parte de las circunstancias que deberán esclarecerse durante la investigación del siniestro.

Dos accidentes mortales en nueve meses

El titular del PP también vinculó la tragedia de Urda con el accidente ocurrido en Adamuz, que dejó 46 víctimas mortales y 292 heridos. Según planteó, ambos episodios, registrados en un período de nueve meses, obligan a revisar el funcionamiento del sistema ferroviario español.

Feijóo señaló que, entre los dos accidentes, se contabilizan 115 fallecidos y sostuvo que la sucesión de tragedias afecta la confianza de la población en la infraestructura ferroviaria.

“Los españoles necesitan respuestas”, manifestó, al referirse a las dudas que, según indicó, existen sobre la seguridad de los trenes de alta velocidad.

El dirigente afirmó que primero debe atenderse a las víctimas y acompañar a sus familias, pero consideró que la asunción de responsabilidades políticas no puede quedar supeditada al cierre de las investigaciones.

Críticas a los nombramientos y la gestión

Durante su intervención, Feijóo también cuestionó los criterios utilizados por el Gobierno de Pedro Sánchez para designar funcionarios en puestos de responsabilidad, en una crítica dirigida indirectamente al ministro de Transportes.

“La política no consiste en hablar, la política consiste en hacer”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que quienes ocupan cargos públicos, especialmente aquellos con componentes técnicos, deben contar con experiencia, capacidad de gestión y rigor.

Puente fue alcalde de Valladolid entre 2015 y 2023 y asumió como ministro de Transportes a finales de ese año.

Feijóo, que agradeció al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la atención durante su visita al puesto de mando, también señaló que no había mantenido contacto con Sánchez ni con otros integrantes del Gobierno central desde que ocurrió el accidente.

Mientras continúan las tareas de asistencia a los afectados, el reclamo opositor suma presión política sobre el Ejecutivo español, en paralelo con las investigaciones destinadas a determinar las causas del choque y las eventuales responsabilidades por la tragedia.