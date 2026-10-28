España: un choque de trenes en Toledo dejó al menos 50 muertos

Un grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia española de Toledo dejó al menos 50 personas fallecidas y más de 179 heridas, según datos de Protección Civil difundidos durante la mañana. El siniestro involucró a dos trenes de alta velocidad que circulaban por el corredor entre Madrid y Andalucía.

La colisión se produjo a las 8.54, hora local, entre las localidades de Los Yébenes y Urda, a la altura del punto kilométrico 118. De acuerdo con la información difundida por medios españoles, en el accidente estuvieron involucrados un tren AVE de Renfe y una formación de la empresa Iryo.

En el tren de Renfe viajaban 147 pasajeros, mientras que la formación de Iryo transportaba a 397 personas. Las primeras imágenes aéreas difundidas por la Guardia Civil muestran varios vagones descarrilados, algunos de ellos precipitados por un terraplén.

Amplio operativo de emergencia

Ante la magnitud del accidente, las autoridades desplegaron un importante dispositivo de rescate y asistencia. La Guardia Civil movilizó efectivos de Seguridad Ciudadana de Toledo, Ciudad Real y Albacete, además de unidades de tráfico, equipos de drones, personal del Servicio Aéreo, grupos de reserva y seguridad y especialistas en grandes catástrofes.

También se dispuso el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la zona para colaborar con las tareas de asistencia.

En paralelo, se suspendieron las operaciones hospitalarias no urgentes en centros sanitarios de Toledo, Alcázar y Ciudad Real, con el objetivo de facilitar la atención de las víctimas del siniestro.

La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía quedó interrumpida por decisión de Adif, mientras avanzaban las tareas de rescate y la evaluación de los daños.

Investigan las causas del choque

Las primeras hipótesis sobre el origen del accidente apuntan a una posible combinación de fallas técnicas y errores humanos. Según fuentes citadas por el medio español El Español, los investigadores analizan un eventual fallo en el sistema de seguridad de la infraestructura ferroviaria y un posible error en el centro de control.

La información preliminar indica que, al momento del siniestro, la circulación se realizaba bajo el sistema de Bloqueo de Señalización Lateral (BSL), debido a una avería en el sistema LZB, encargado de supervisar la circulación y contribuir a la seguridad de los trenes.

Sin embargo, estas hipótesis todavía deben ser confirmadas por la investigación oficial y no constituyen una determinación definitiva sobre las causas del choque.

Por su parte, Renfe informó que se encontraba evaluando los daños personales y recopilando información para establecer el alcance del accidente. La empresa también señaló que sus trabajadores estaban abocados a la atención de las víctimas y sus familiares.

Las autoridades continuaban trabajando en el lugar para asistir a los afectados, determinar el número definitivo de víctimas y esclarecer las circunstancias que provocaron una de las tragedias ferroviarias más graves reportadas en España.