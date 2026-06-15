La fase de grupos del Mundial 2026 continúa este lunes 15 de junio con una jornada que pondrá en escena a varias selecciones llamadas a pelear por un lugar en los octavos de final. España, Bélgica y Uruguay tendrán sus estrenos en una fecha que también marcará la presentación de equipos que intentarán convertirse en las primeras sorpresas del certamen.

La actividad comenzará a las 13.00 de Argentina con el duelo entre España y Cabo Verde. El encuentro será transmitido por TyC Sports y DSports. El conjunto español aparece entre los principales candidatos de su grupo y llega con una generación joven encabezada por figuras como Lamine Yamal y Nico Williams, dos futbolistas que durante la preparación generaron atención por algunas molestias físicas. Del otro lado estará Cabo Verde, una de las selecciones que disputa por primera vez una Copa del Mundo y que buscará escribir una de las historias más resonantes del torneo.

A las 16.00 será el turno de Bélgica y Egipto, también con televisación de TyC Sports y DSports. El partido promete reunir a varias de las estrellas más reconocidas de la jornada. Los europeos mantienen una base liderada por Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois, mientras que los africanos depositan gran parte de sus aspiraciones en Mohamed Salah, considerado uno de los futbolistas más importantes de la historia de su país. Además, el Grupo G es uno de los más parejos del campeonato, por lo que cada punto puede resultar determinante.

La atención de gran parte de Sudamérica estará puesta desde las 19.00 en el debut de Uruguay frente a Arabia Saudita. El encuentro podrá verse por Telefe, TyC Sports y DSports. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa intentará comenzar con una victoria en una zona que comparte con España y Cabo Verde. Para los uruguayos, el objetivo es llegar al choque ante los españoles con posibilidades concretas de pelear el primer puesto. Arabia Saudita, por su parte, buscará volver a sorprender al mundo como lo hizo en Qatar 2022 cuando derrotó a Argentina en uno de los resultados más impactantes de los últimos mundiales.

La programación se cerrará a las 22.00 con el enfrentamiento entre Irán y Nueva Zelanda, que será televisado por TyC Sports y DSports. Los iraníes llegan con mayor experiencia en competencias internacionales recientes, mientras que los oceánicos regresan al máximo escenario del fútbol mundial con la ilusión de avanzar por primera vez a una instancia decisiva.

Más allá de los puntos en juego, la jornada presenta varios atractivos. España intentará confirmar su condición de favorita, Bélgica y Egipto ofrecerán uno de los cruces con más figuras internacionales del día, Uruguay buscará arrancar con autoridad su camino en el Grupo H y Cabo Verde tendrá la oportunidad de vivir un momento histórico en su estreno absoluto en una Copa del Mundo. Con cuatro partidos distribuidos a lo largo de toda la tarde y la noche, el Mundial vuelve a ofrecer una agenda cargada de emociones para los hinchas argentinos.