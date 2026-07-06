España consiguió el último boleto a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al vencer 1-0 a Portugal en un partido que se definió en el tiempo de descuento. Mikel Merino marcó el único gol del encuentro y selló la clasificación de La Roja, que ahora espera por el ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica.

El encuentro, disputado en Dallas, fue equilibrado durante gran parte de los 90 minutos. Ambos equipos generaron oportunidades, aunque las defensas y los arqueros respondieron con seguridad para mantener el marcador en cero.

Portugal tuvo sus mejores opciones en la primera etapa con remates de João Cancelo, João Félix y Cristiano Ronaldo, quien exigió en varias oportunidades a Unai Simón. España respondió con intentos de Mikel Oyarzábal, Álex Baena, Lamine Yamal y Dani Olmo, pero tampoco logró romper la igualdad.

En el complemento, el desarrollo continuó siendo parejo. España asumió mayor protagonismo con el paso de los minutos y comenzó a instalarse cerca del área portuguesa, mientras que el conjunto dirigido por Roberto Martínez apostó a los contraataques.

Las intervenciones de Diogo Costa evitaron la caída de su arco ante los remates de Lamine Yamal, Pedri y Álex Baena. Del otro lado, Bruno Fernandes, Vitinha y Cristiano Ronaldo también tuvieron oportunidades, aunque sin precisión en la definición.

Cuando el empate parecía llevar el partido al alargue, España encontró la diferencia. A los 45 minutos del segundo tiempo, Mikel Merino apareció dentro del área y definió para establecer el 1-0 que desató el festejo del conjunto español.

Con este resultado, el equipo dirigido por Luis de la Fuente avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del duelo entre Estados Unidos y Bélgica.

La eliminación de Portugal también marcó el cierre de la trayectoria mundialista de Cristiano Ronaldo. El delantero disputó su último partido en una Copa del Mundo y se despidió de la competencia con una nueva actuación como capitán del seleccionado portugués.

España, en tanto, continúa en carrera y buscará un lugar entre los cuatro mejores del torneo.