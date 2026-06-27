España hizo su trabajo, venció 1-0 a Uruguay y selló la eliminación de la Celeste del Mundial 2026. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa necesitaba un resultado positivo para seguir con chances de avanzar, pero un error de Fernando Muslera cambió el rumbo del partido y decretó una nueva despedida en la fase de grupos.

El encuentro, disputado en Guadalajara, fue parejo durante gran parte del primer tiempo. España tuvo mayor control de la pelota, mientras que Uruguay apostó a responder de contragolpe y buscó generar peligro con Darwin Núñez y Federico Valverde.

La diferencia llegó a los 41 minutos. Álex Baena remató desde el borde del área con un disparo sin demasiada potencia, pero Muslera no logró controlar la pelota y terminó introduciéndola en su propio arco. El blooper del arquero fue suficiente para que España se adelantara en el marcador.

El cierre de la primera etapa dejó otro golpe para Uruguay. Manuel Ugarte sufrió una lesión en una rodilla y debió abandonar el campo de juego en camilla, por lo que fue reemplazado por Nicolás De la Cruz.

Para el segundo tiempo, Bielsa decidió sustituir a Muslera y darle ingreso a Sergio Rochet. Con el correr de los minutos, la Celeste adelantó sus líneas y buscó el empate, aunque le costó generar situaciones claras frente al arco defendido por Unai Simón.

España también tuvo oportunidades para ampliar la ventaja, pero no logró concretarlas y mantuvo la diferencia mínima hasta el pitazo final.

Con este resultado, el conjunto español avanzó a la siguiente instancia como líder del Grupo H, mientras que Uruguay quedó eliminado en la primera fase por segundo Mundial consecutivo, luego de la temprana despedida sufrida en Qatar 2022.

La derrota representa un nuevo golpe para el ciclo de Marcelo Bielsa, que no pudo llevar a la selección uruguaya más allá de la fase de grupos en su primera Copa del Mundo al frente del equipo.