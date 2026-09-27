España volvió a conquistar el Mundial femenino Sub-20 y recuperó la corona cuatro años después. La selección española se impuso ante la República Popular Democrática de Corea en una definición que terminó resolviéndose por penales.

La final tuvo un desenlace agónico y necesitó de la tanda desde los doce pasos para definir a la campeona. España logró imponerse en esa instancia y volvió a levantar el trofeo mundial.

Una definición por penales

Laia Codina tuvo un papel destacado en la definición al conseguir dos atajadas durante la tanda. España, además, convirtió todos sus remates desde los once metros y consiguió quedarse con el título.

La conquista significó el regreso de la selección española Sub-20 a lo más alto de la competencia. El equipo recuperó una corona que había conseguido anteriormente y volvió a celebrar un campeonato mundial.

España vuelve a celebrar

La consagración permitió a España sumar un nuevo título mundial en las categorías femeninas. El seleccionado volvió a tocar el cielo después de una final que se definió en los penales.

El festejo llegó después de una definición marcada por la tensión hasta el último momento. Con el triunfo ante Corea del Norte, España volvió a ser campeona mundial Sub-20.