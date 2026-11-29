España vive este domingo 29 de noviembre una jornada electoral decisiva para su futuro político y con repercusiones que podrían extenderse al escenario europeo. Más de 38 millones de ciudadanos están habilitados para votar en unas elecciones generales anticipadas, marcadas por la crisis de vivienda, el costo de vida y las posibilidades de avance de la derecha.

Los comicios representan un examen para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien busca continuar al frente del Ejecutivo después de ocho años de gestión. Del otro lado, el Partido Popular (PP), encabezado por Alberto Núñez Feijóo, y Vox, liderado por Santiago Abascal, buscan consolidar una alternativa que podría modificar el equilibrio político del país.

Una elección atravesada por la crisis de vivienda

Uno de los principales temas de la campaña fue el acceso a una vivienda asequible, especialmente en las grandes ciudades y los principales destinos turísticos de España. El aumento de los precios de compra y alquiler generó un fuerte malestar social, con especial impacto entre los jóvenes.

La problemática adquirió mayor dimensión política después del desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años que vivía en Madrid. El caso impulsó protestas en distintas ciudades y profundizó el debate sobre los alquileres, los desalojos y la disponibilidad de viviendas.

La convocatoria electoral se produjo después de que los partidos de derecha rechazaran en el Parlamento un paquete de medidas impulsado por el Gobierno para aliviar la situación del mercado inmobiliario. Sánchez decidió adelantar los comicios y planteó la necesidad de obtener un respaldo mayoritario para continuar con su programa de gestión.

Sánchez busca continuar frente al avance de la derecha

El mandatario socialista llegó a las urnas con el desafío de sostener su Gobierno de coalición y conseguir el respaldo de las fuerzas progresistas. Su gestión estuvo atravesada por distintas crisis, investigaciones judiciales que involucran a dirigentes de su espacio y una etapa de crecimiento económico, aunque el costo de vida y la vivienda dominaron la discusión electoral.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo presentó al Partido Popular como una alternativa de gestión frente al oficialismo. El dirigente gallego gobernó durante 13 años esa comunidad autónoma y busca trasladar su experiencia al Ejecutivo nacional.

La principal incógnita está puesta en el papel que tendrá Vox en una eventual conformación del Gobierno. Si el PP necesita el respaldo de la fuerza de Santiago Abascal para alcanzar una mayoría parlamentaria, la extrema derecha podría ingresar al Ejecutivo nacional por primera vez desde el regreso de la democracia tras la dictadura de Francisco Franco, en 1975.

La inmigración también divide a los candidatos

Otro de los ejes centrales de la campaña fue la política migratoria, cuestionada por el Partido Popular y Vox. Ambos espacios rechazaron la regularización de cerca de 1,2 millones de migrantes que residían sin autorización en España y vincularon la inmigración con la presión sobre la vivienda y los servicios públicos.

El debate también tuvo repercusiones entre los jóvenes y los sectores que enfrentan dificultades para acceder a un alquiler. De acuerdo con los datos citados durante la campaña, uno de cada cinco residentes en España nació fuera del país.

Por qué Europa sigue de cerca las elecciones

El resultado electoral será observado más allá de las fronteras españolas, en un contexto de avance de las fuerzas de derecha en distintos países europeos. La elección también funciona como un antecedente político de cara al calendario electoral de 2027, que incluirá comicios en Francia, Italia, Grecia y Polonia.

En Francia, Agrupación Nacional aspira a llegar al poder, mientras que en Italia la coalición de derecha encabezada por Giorgia Meloni buscará renovar su mandato. Por eso, el desenlace español podría convertirse en una señal sobre el rumbo político que tomará Europa durante los próximos años.

Cómo se desarrolla la jornada electoral

Los colegios electorales abrieron a las 9 y cerrarán a las 20 en la España peninsular, mientras que en las Islas Canarias la votación finalizará una hora más tarde. El sistema español no contempla una segunda vuelta electoral y la elección del presidente del Gobierno depende de la composición del Parlamento.

Para conseguir la investidura en primera votación, el candidato necesita una mayoría absoluta de 176 diputados. Si no alcanza esa cantidad, en una segunda instancia será suficiente con obtener más votos a favor que en contra.

La definición no solo determinará la continuidad de Pedro Sánchez o la posibilidad de un cambio de Gobierno encabezado por el PP. También permitirá medir el peso que tendrán Vox y las distintas fuerzas regionales en el nuevo escenario político español.