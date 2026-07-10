España y Francia se enfrentarán por una de las semifinales del Mundial 2026. El encuentro se disputará el martes 14 de julio desde las 16.00 de Argentina, con un lugar en la final de la Copa del Mundo en juego.

El seleccionado español llegó a esta instancia luego de vencer 2-1 a Bélgica en los cuartos de final. Los goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino le permitieron al equipo dirigido por Luis de la Fuente regresar a una semifinal mundialista después de 16 años.

Para el duelo ante Francia, España volverá a jugar en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, un escenario que ya conoce en este Mundial. Allí logró avanzar en octavos de final tras derrotar a Portugal con un gol agónico de Mikel Merino.

Del otro lado estará Francia, uno de los equipos que llegó a las semifinales con una campaña destacada. El conjunto dirigido por Didier Deschamps ganó todos sus partidos de la fase de grupos y luego eliminó a Suecia, Paraguay y Marruecos en las instancias eliminatorias.

El seleccionado francés superó 2-0 a Marruecos en los cuartos de final y tendrá nuevamente la posibilidad de disputar una final mundialista. En caso de avanzar, sería la tercera consecutiva para los galos, luego del título conseguido en 2018 y el subcampeonato en 2022.

Uno de los principales nombres del equipo francés es Kylian Mbappé, quien llega como una de las figuras del torneo y acumula ocho goles en el Mundial.

El ganador del cruce entre España y Francia avanzará a la final del Mundial 2026, donde buscará quedarse con el título.