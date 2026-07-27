San Juan volverá a ocupar un lugar destacado en la agenda deportiva nacional con la realización del III Congreso Nacional de Deporte Inclusivo, un encuentro que reunirá a especialistas, deportistas y profesionales de todo el país para promover una mirada integral sobre la inclusión a través de la actividad física.

La iniciativa se desarrollará los días 7 y 8 de octubre en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán y será organizada por la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas de la Secretaría de Deporte de San Juan.

Durante las dos jornadas, referentes del ámbito deportivo, educativo y social compartirán experiencias, conocimientos y herramientas destinadas a fortalecer la participación de todas las personas en el deporte, sin importar sus condiciones o capacidades.

El objetivo principal del congreso será ampliar el concepto de deporte inclusivo, entendiendo que no se limita únicamente al deporte adaptado, sino que atraviesa todas las disciplinas y niveles de práctica, desde la formación hasta el alto rendimiento.

La agenda contempla conferencias, clínicas y talleres prácticos donde se abordarán diferentes temáticas como accesibilidad en espacios deportivos, diversidad, actividad física y salud integral, además del desarrollo de políticas públicas orientadas a garantizar igualdad de oportunidades.

El encuentro también buscará generar un espacio de intercambio entre representantes de distintas provincias, con la intención de compartir experiencias exitosas y visibilizar historias de deportistas que encontraron en el deporte una herramienta de crecimiento, integración y superación.

Desde la Secretaría de Deporte destacaron que la realización de este congreso forma parte de una política provincial enfocada en ampliar el acceso a la práctica deportiva y fortalecer la capacitación de quienes trabajan en este ámbito.

Con esta nueva edición, San Juan se consolida como una provincia referente en materia de inclusión deportiva, impulsando acciones que buscan que el deporte sea un espacio de encuentro, respeto y participación para todos.

La convocatoria reunirá a referentes nacionales e internacionales y posicionará nuevamente a la provincia como sede de uno de los eventos más importantes del país vinculados al deporte inclusivo.