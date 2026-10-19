Esperaba el colectivo en Chimbas, la atropellaron y ahora pelea por su vida

Una joven madre de cinco hijos identificada como Micaela Jorgelina Arce, de 35 años, pelea por su vida tras ser atropellada por un automóvil durante la tarde del domingo en el departamento de Chimbas. La víctima se dirigía a visitar a su mamá por el Día de la Madre y sufrió una fractura de cráneo, hematomas y diversos traumatismos tras el impacto.

Fuentes judiciales confirmaron a 0264 Noticias que el siniestro vial ocurrió alrededor de las 16 en Villa Mariano Moreno, en las inmediaciones de calle 3 de Febrero. La información incorporada al caso indica que el vehículo circulaba de sur a norte cuando el conductor habría intentado esquivar a varias personas sobre la calzada.

Según revelaron los testimonios del hermano de la víctima y del conductor, el joven perdió el control e impactó contra un pilar durante la maniobra. Posteriormente embistió a Micaela en un hombro, lo que provocó que cayera violentamente y se golpeara la cabeza contra el suelo.

Posteriormente fue asistida por el servicio de emergencias 107 y trasladada a un centro de salud. Según el mismo informe brindado al medio, luego de recibir asistencia médica, la mujer fue trasladada a quirófano debido a la gravedad de las lesiones.