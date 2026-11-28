Una mendocina esperó que Boca ganara una final antes de cumplir uno de sus mayores deseos: pedirle casamiento a su novio. Luciana Pupo Merlo había preparado una carta y llevaba un anillo para sorprender a Exequiel "Chino" Alvelda durante un viaje a Punta Cana, pero tenía una condición: el equipo de su pareja debía conseguir el triunfo para que estuviera de buen humor.

La historia ocurrió en República Dominicana y rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Después del partido, que terminó con la victoria de Boca, la pareja salió a cenar y Luciana intentó concretar su plan. Sin embargo, el Chino le cambió los planes sin saberlo, cuando le propuso ir a otro restaurante y cenar por segunda vez.

Finalmente, la mendocina encontró el momento indicado en la playa. Con una carta preparada especialmente para la ocasión, le propuso matrimonio y recibió el sí de su novio.

"Si Boca perdía no me iba a proponer el casamiento porque claramente mis energías no iban a ser lindas", contó Exequiel entre risas, al recordar la particular condición que había puesto su pareja.

El anillo también tenía una historia especial: Luciana lo había encontrado durante un viaje a Machu Picchu, en Perú, y decidió conservarlo por el significado que tenía para ambos.

La propuesta sorprendió al Chino, ya que, según contó, nunca habían hablado seriamente de casamiento. La pareja lleva un año y medio de relación y comparte distintos proyectos personales y comerciales.

La historia también generó repercusiones en redes sociales. Aunque la mayoría de los comentarios fueron felicitaciones, aparecieron críticas por el hecho de que fuera ella quien tomara la iniciativa. "Yo no vine a este mundo a esperar. Si quiero algo, yo voy a buscarlo", respondió Luciana al explicar por qué decidió dar el primer paso.

Así, entre fútbol, una carta y una propuesta inesperada, la mendocina consiguió el sí que buscaba. Pero antes necesitaba asegurarse de que Boca le diera una alegría a su futuro marido.