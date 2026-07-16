La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones en Inglaterra. Esta vez fue el periodista británico Piers Morgan, quien publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales después de la derrota de los dirigidos por Thomas Tuchel y cuestionó el festejo del plantel con la bandera que llevaba la inscripción "Las Malvinas son argentinas".

"Idiotas sin clase. Espero que España los aplaste tan mal en la final como nosotros los aplastamos en la Guerra de las Malvinas", escribió el conductor en su cuenta de X, en una publicación que rápidamente generó repercusiones y miles de reacciones.

El mensaje llegó después de que varios futbolistas argentinos celebraran el pase a la final desplegando una bandera en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, una imagen que también motivó críticas por parte de las autoridades del archipiélago.

Ya había provocado a Messi durante el partido

La publicación posterior al encuentro no fue la única intervención de Morgan durante la semifinal. Mientras se disputaba el partido, el periodista ironizó sobre el rendimiento de Lionel Messi con un mensaje en inglés: "Is Messi playing?" ("¿Está jugando Messi?").

Minutos más tarde, cuando Inglaterra se puso en ventaja, volvió a celebrar el resultado con otro posteo en respaldo al planteo del equipo de Thomas Tuchel. Sin embargo, tras la remontada argentina, cerró su actividad en redes con una única expresión de frustración: "FFS", una abreviatura utilizada en inglés para manifestar enojo.

Un viejo crítico de Messi

No es la primera vez que Morgan apunta contra el capitán argentino. El periodista británico es un reconocido defensor de Cristiano Ronaldo y en reiteradas oportunidades sostuvo que Lionel Messi no es el mejor futbolista de la historia.

"Ni siquiera creo que Messi sea el mejor argentino de la historia. Sinceramente, Diego Maradona fue mejor jugador. Por lo tanto, automáticamente, no puede ser mejor que Cristiano Ronaldo", había afirmado tiempo atrás.

Además, meses atrás protagonizó un cruce en redes sociales con el ministro de Economía, Luis Caputo, a raíz del conflicto por las Islas Malvinas y el posicionamiento de Estados Unidos sobre la disputa de soberanía.