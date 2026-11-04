Espíndola, la joya de River que Wenger eligió entre los seis talentos mundiales

Santiago Espíndola y Arsène Wenger son los grandes protagonistas de una noticia que sacude al fútbol argentino tras el reconocimiento internacional recibido por la joya de River Plate. El histórico exentrenador de Arsenal ubicó al juvenil volante entre las seis promesas con mejor proyección nacidas en el año 2008.

El talentoso mediocampista central de River Plate aguarda su esperado debut en la máxima categoría del fútbol nacional bajo las órdenes del entrenador Leonardo Ponzio. El pibe estará nuevamente sentado en el banco de suplentes durante el compromiso correspondiente al Torneo Clausura frente al conjunto de Aldosivi.

Arsène Wenger elaboró esta selecta lista desde su rol actual en la entidad madre del fútbol mundial luego de supervisar detalladamente el desarrollo juvenil global. Su nómina reunió al representante del fútbol sudamericano junto con futbolistas europeos procedentes de Italia y Austria.

Santiago Espíndola llegó a la entidad de Núñez a los 13 años para desempeñarse inicialmente en posiciones como enganche y lateral derecho. Con el tiempo se afianzó en la contención del mediocampo destacándose por su despliegue físico y su constante presión para la recuperación de la pelota.

La institución de Núñez resguardó al joven futbolista con un contrato vigente hasta diciembre de 2030 y fijó su cláusula de rescisión en $100000000. El futbolista suele citar como grandes referentes de su posición a los reconocidos volantes Enzo Pérez y Enzo Fernández.

"Me gusta mucho Enzo Pérez por su posicionamiento en la cancha, su recuperación, su inteligencia. También miro mucho a Enzo Fernández, que le gusta mucho llegar al área y yo lo estoy haciendo mucho también. Me identifico mucho con su juego, su llegada al área, estar siempre presente en el juego, es muy completo", confesó el juvenil.

La nómina trazada por Arsène Wenger incluye al italiano Samuele Inácio de Borussia Dortmund, al volante Andrea Luongo de Torino y al extremo austríaco Johannes Moser de Salzburgo. Completan la lista el defensor austríaco Ifeanyi Ndukwe cedido en Levante y el volante Vasilije Markovic del club Austria Viena.