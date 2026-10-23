Un hombre de 71 años fue detenido en Esquel, Chubut, acusado de mantener encerrados a su pareja y a sus tres hijos. El procedimiento se realizó el jueves 22 de octubre, durante un allanamiento en una vivienda ubicada en el pasaje La Cascada al 600, luego de una investigación que se inició por las advertencias de vecinos sobre el aislamiento del grupo familiar.

Según informó el medio local El Chubut, las autoridades encontraron a los integrantes de la familia confinados en distintos sectores de la casa. Durante el operativo, que se extendió por varias horas, se habrían escuchado pedidos de auxilio desde el interior, lo que motivó el ingreso de los efectivos.

La causa quedó encuadrada provisoriamente como abandono de persona agravado por el vínculo en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. La Fiscalía busca determinar las circunstancias de lo ocurrido y evaluar las consecuencias que la situación pudo haber tenido sobre la salud y los derechos de las personas afectadas.

Cómo comenzó la investigación

La intervención judicial se puso en marcha tras una denuncia formal presentada por vecinos el 10 de octubre. Según los primeros reportes, los residentes habían manifestado preocupación por el aislamiento de la vivienda y la falta de contacto social de los menores.

Luego de varios intentos de la Policía Comunitaria por establecer contacto con la familia, el 20 de octubre intervinieron el Servicio de Protección de Derechos y el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI). Ante la negativa del hombre a permitir el ingreso al domicilio, los profesionales elaboraron un informe urgente en el que advirtieron sobre la situación de vulnerabilidad de quienes vivían allí.

Con esos antecedentes, el Ministerio Público Fiscal solicitó una orden judicial para inspeccionar la casa. El procedimiento fue encabezado por representantes de la Fiscalía y contó con la participación de efectivos policiales, personal médico y equipos técnicos.

Asistencia para la mujer y los niños

Tras el allanamiento, se activaron protocolos de asistencia médica, psicológica y social para la mujer y los tres niños. De acuerdo con la información publicada por medios locales, los menores quedaron bajo resguardo y recibieron acompañamiento de organismos municipales.

La investigación continúa para establecer cuánto tiempo habría durado el presunto encierro y precisar las condiciones en las que vivía la familia. La responsabilidad del detenido deberá determinarse en el marco del proceso judicial.

La identidad de las personas afectadas se mantiene bajo reserva para resguardar su intimidad, especialmente la de los niños.