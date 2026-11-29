Barbie Simons contó en su paso por Otro Día Perdido, en eltrece, que una amiga famosa está enamorada de Agustín Rada Aristarán y pidió disculpas a Fernanda Metilli por el comentario. La conductora aclaró que sentía respeto hacia la pareja del humorista antes de soltar la bomba en el estudio.

En los primeros minutos de la charla, Simons dejó claro su cariño por el artista y recordó que ya se conocían de antes. Aseguró que lo acompañó en distintos shows, tanto en la Argentina como en Miami, y dijo entre risas: "Soy declarada fan del Radis".

Luego llegó el momento que encendió el debate al aire cuando afirmó: "Tengo una amiga muy famosa, muy famosa, argentina, con respeto a Fer obvio, que muere de amor por el Radis". Además, señaló que esa figura aseguró que, si no estuviera en pareja, él sería su permitido.

Cuando el humorista comentó que Metilli no estaba viendo el ciclo, la conductora respondió: "Fer debe estar acostumbrada a estar con un hombre deseado. Es un sex symbol el tipo". Aunque guardó el nombre en secreto, descartó rápidamente que se tratara de Pampita.

El clip se replicó en X y despertó opiniones encontradas entre los usuarios de internet. Muchos criticaron que hiciera esos comentarios sobre alguien en pareja, mientras que otros deslizaron que la misteriosa amiga enamorada podría ser la propia Simons, dejando el enigma sin resolver.