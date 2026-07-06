¿Está celoso? Diego Leuco opinó del cruce de Messi y Sofi Martínez

La interacción entre Lionel Messi y Sofía Martínez tras el triunfo ante Cabo Verde en el Mundial 2026 capturó la atención pública y mediática. Este encuentro en la zona mixta buscó desmantelar los rumores sobre una supuesta distancia entre el deportista y la comunicadora por presuntas incomodidades de Antonela Roccuzzo.

Diego Leuco, presentador de La Peña de Morfi y expareja de Martínez, analizó la situación durante su programa dominical y fue contundente al expresar que "Che, el gesto que tuvo Messi con Sofi Martínez al final del partido cortó todas las boludeces que se dijeron".

En el mismo espacio televisivo, el equipo de Telefe se sumó al apoyo hacia la cronista. Carina Zampini manifestó que "No está bueno todo lo que se arma alrededor de una persona que está haciendo su trabajo. Sofi es una excelente profesional y es sumamente respetuosa".

Por su parte, Pepe Chatruc aportó una nota de color sobre su vínculo con la periodista al recordar que "Yo estudié periodismo deportivo con Sofi y le dije: 'A mí no me saluda Messi' y se reía. Pero tener un contacto así con Messi debe ser espectacular".

Desde la cobertura en Estados Unidos, Claudio Husaín y Pablo Giralt también destacaron la actitud del futbolista. Husaín señaló que "Sí, el gesto que tuvo Messi fue espectacular. Messi es un tipo que se entera de todo y sabe manejar los tiempos en cada situación como nadie".

En sintonía, Giralt observó la madurez del capitán de la Selección al afirmar que "Messi está disfrutando este mundial y escucha y se detiene con todos, se lo ve en un momento de plenitud absoluta y se lo ve en ese detalle".

El cruce original se produjo cuando Messi se acercó a Martínez y, entre risas, bromeó sobre las versiones que circulaban en redes sociales. "Después dicen que no te saludo, que si te miro, que no te miro. Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo", lanzó el 10.

Ante esto, la periodista respondió valorando la actitud del jugador y enfocándose en la labor profesional al decir "Gracias. Lo valoro mucho. Vamos a lo que más nos gusta que es nuestro trabajo".

Minutos después de la entrevista, Sofía Martínez compartió sus sensaciones con sus colegas y explicó por qué el saludo fue significativo para ella. "Lo valoro un montón porque ese saludo tiene que ver con algunos ruidos que se generan en la semana y que no corresponde o tiene ningún tipo de sentido. Son todas mentiras", aseguró.

Finalmente, la comunicadora reflexionó sobre su postura ante los falsos rumores y concluyó que "A veces, prefiero no decir nada porque sé que trabajando uno demuestra que está todo bien y que no existe nada de lo que dicen y él no tiene por qué saludar como para también aclarar nada. Y, sin embargo, lo hizo solamente para dejar claro que, obviamente, no hay ningún problema y, al contrario, estamos haciendo nuestro trabajo como siempre".