Está grave el conductor que salió despedido durante el choque en Capital

La salud de Lucas Muñoz Moreno, el hombre de 37 años que salió despedido de su vehículo durante un violento choque ocurrido este domingo en pleno microcentro sanjuanino, se complicó y permanece en estado crítico en el Hospital Rawson. Ante la gravedad del cuadro, su familia pidió oraciones por su recuperación.

“Está en estado crítico. Muchas oraciones por él porque está muy grave”, expresó la hermana del hombre al referirse a su estado de salud.

Muñoz Moreno permanece internado en el sector de terapia intensiva. Según informó su familia, los médicos detectaron un leve derrame en la parte izquierda de la cabeza, situación que llevó a profundizar su atención médica.

Inicialmente, el hombre había sido asistido por un traumatismo encéfalo craneano (TEC) moderado, además de escoriaciones y politraumatismos. Sin embargo, su cuadro presentó posteriormente una complicación y pasó a encontrarse bajo cuidados intensivos.

El violento choque en el microcentro

El siniestro ocurrió alrededor de las 10.36 de este domingo en la intersección de avenida José Ignacio de la Roza y Sarmiento, en Capital.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Muñoz Moreno circulaba a bordo de un Fiat Idea blanco por Sarmiento cuando, por motivos que todavía son investigados, impactó contra una Chevrolet S10 que transitaba por Ignacio de la Roza.

La violencia del impacto provocó que el Fiat continuara su recorrido y chocara contra varios vehículos que se encontraban estacionados en la zona.

En medio de la secuencia, Muñoz Moreno salió despedido del habitáculo por la ventanilla del acompañante y terminó debajo de un Peugeot gris.

Una médica lo asistió antes de la llegada de la ambulancia

Una médica que pasaba por el lugar advirtió la gravedad de la situación y se acercó para asistir al hombre. La profesional comenzó a realizar maniobras de reanimación mientras se esperaba la llegada de una ambulancia del servicio 107.

Una vez que arribó el personal sanitario, los profesionales tomaron el control de la emergencia y trasladaron a Muñoz Moreno al Hospital Rawson, donde quedó internado.

La investigación para determinar cómo se produjo el choque continúa a cargo de la UFI Delitos Especiales. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Tercera, la Brigada de Delitos Especiales y personal de Policía Científica.

Por otra parte, el conductor de la Chevrolet S10, identificado como Matías Ducaud, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

Mientras avanza la investigación, Muñoz Moreno continúa internado en terapia intensiva y su familia aguarda su evolución, tras la complicación que llevó a que su estado fuera considerado crítico.