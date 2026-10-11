Las Selecciones Argentinas de hockey sobre patines, en sus categorías Senior femenina y Sub 19 masculina, estarán nuevamente en San Juan este domingo a la noche. La delegación nacional completa aterrizará en el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento de Las Chacritas, en el vuelo comercial AR 1448 de Aerolíneas Argentinas.

El retorno de ambos planteles se da tras completar una destacada actuación en el Campeonato Mundial de Hockey Sobre Patines Asunción 2026. Por un lado, la Selección Sub 19 Masculina conquistó la medalla de bronce tras superar con autoridad a Italia por 6 a 4 en el encuentro por el tercer puesto, reponiéndose de una ajustada caída de 3 a 2 en semifinales frente a España.

Por su parte, el equipo de Las Águilas —el seleccionado Senior femenino— se consagró subcampeona mundial con la medalla de plata tras caer en la definición ante el combinado femenino español.

De esta manera, concluye la participación de ambos planteles, quedando únicamente en competencia la Selección Argentina Senior Masculina en territorio paraguayo. El combinado mayor dirigido por José Luis Páez continuará en Asunción, en la fase de grupos del certamen enfrentando a Francia, Angola y Chile.