La expectativa por conocer a la ganadora de Emprendedora del Sol 2026 se vive en la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol en el escenario principal del Estadio San Juan del Bicentenario, donde las 19 candidatas departamentales aguardan el veredicto del jurado.

Impulsado desde el inicio de la gestión del gobernador Marcelo Orrego dentro del marco de la fiesta, el certamen busca fortalecer proyectos liderados por mujeres, promover el autoempleo y acompañar el desarrollo de iniciativas de distintos rubros en toda la provincia.

Tras ser seleccionadas en cada instancia departamental, las representantes atravesaron jornadas de capacitación y mentorías que les permitieron sumar herramientas para sus negocios, intercambiar miradas y nutrirse de las experiencias de sus pares.

La elección quedó en manos de un jurado integrado por referentes de sectores como minería, comercio, industria, finanzas, comunicación, emprendedurismo, el ámbito empresarial y el académico, quienes evaluaron las propuestas bajo criterios y puntajes máximos preestablecidos.

El abanico de proyectos reúne propuestas de todo el mapa sanjuanino que van desde la gastronomía, el turismo y la producción primaria hasta la tecnología y el diseño sustentable.

En Albardón, Estela Vargas impulsa Herencia del Chañar, centrado en el aprovechamiento integral del árbol autóctono como medicina natural para vías respiratorias y en la recuperación de saberes ancestrales con arrope, harina apta para celíacos, infusiones, tinturas para lanas y telas y fermentos como aloja, chicha y vinagre.

En Angaco, Adelina del Carmen Ferreyra lleva adelante Dulce Panificación Santa Bárbara con panificados, dulces artesanales, licores e hilados, mientras que en Calingasta Gabriela Valdez presenta Cumelén con deshidratados de frutas, frutos secos y especias locales sin azúcares agregados ni conservantes.

La innovación y el trabajo familiar también atraviesan otros departamentos, como en Capital con Irina Bravo y MyBConstructora, enfocada en viviendas sustentables con sistema Steel Framing en plazos de 70 a 90 días, o en Caucete con Sandra Flores y Jelú, que combina cemento y yeso con suprarreciclaje de residuos sólidos urbanos —como botellas PET, tetra brik y cartón— en piezas utilitarias y decorativas.

En Chimbas, María Fernanda Fontela propone Ferexpur Ecoleños con encendedores ecológicos sin químicos ni aditivos, y en Iglesia Stella Maris de Miguel ofrece en Mary Comidas pollos asados, empanadas de recetas propias y pastas frescas congeladas, en tanto que en Jáchal Eloísa Elsa Castro lidera Miga Mía con budines caseros, donas y waffles dulces y salados.

El turismo, los sabores regionales y los nuevos formatos completan la nómina de candidatas que se miden por el reconocimiento en esta edición. En Pocito, Carol Sanz está al frente de Finca La Rufina —con pileta, quincho, cafetería y domos geodésicos de hospedaje sustentable—, en 9 de Julio Vanesa Algañaraz impulsa el Circuito Turístico 9 de Julio "Mucho más por descubrir", en Rawson Silvia Martin desarrolla Teo Pastelería con ingredientes locales como alcaucil, espárrago y membrillo, y en Rivadavia Sabrina Chicón presenta ConectApp, una plataforma con inteligencia artificial e inteligencia humana para prevenir y alertar sobre salud mental en entornos laborales en apoyo a Recursos Humanos.

Completan el listado de las 19 postulantes Alejandra Velázquez en San Martín con CA.LE.MA. Panificación Artesanal —que elabora a mano en horno de barro más de 100 semitas y 30 panes diarios tras más de ocho años de trayectoria—, Carla Mabel Bonilla en Santa Lucía con Reinas y sus 30 colmenas junto a servicios de polinización en la cooperativa Colmenas de Tulum, María José Leiva Díaz en Sarmiento con El Legado Leiva Díaz a 12 kilómetros de Media Agua con talleres de granja, aves y productos caseros, María Montaña en Ullum con Panificación Bon Appetit, Mariana Isabel Aguilera en Valle Fértil con el proyecto turístico Samay Yampa entre Astica y el valle, Micaela Saldaña en 25 de Mayo con Pura Infusión en formato de disco de caramelo artesanal con yuyos para revolver en la taza, y Silvia Alejandra Atencio Ledesma en Zonda con Vavi, dedicada a bolsos y accesorios en tela y lona con bordados y estampados de paisajes departamentales.