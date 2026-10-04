Estaba casado, se enamoró de una actriz y no soportó guardar el secreto

Michael Douglas y Kathleen Turner protagonizan un nuevo revuelo mediático luego de que el actor decidiera romper el silencio sobre la verdadera historia que los unió en el pasado.

Cuando se conocieron, él estaba casado y tuvo un hijo con su esposa, pero se enamoró de una actriz de primer nivel trabajando juntos. Después de cuatro décadas de ocultar la verdad, no soportó guardar el secreto y lo confirmó: "Fuimos amantes".

El romance clandestino entre ambas figuras ocurrió mientras filmaban en México, donde la convivencia laboral diaria y la fuerte atracción mutua derivaron en una relación apasionada que prefirieron mantener lejos de los reflectores.

A lo largo de los años, ambos mantuvieron la postura pública de que únicamente existía una amistad profunda y un coqueteo inofensivo. Sin embargo, el artista reconoció que mintieron para resguardar a sus seres queridos.

Además de detallar cómo evolucionó el vínculo desde una amistad hasta un apasionado amorío, dejó en claro que la cercanía de la producción y la presión del rodaje terminaron por consolidar un sentimiento muy real.

Hoy, la confesión reescribe la historia de dos grandes estrellas del cine mundial y aclara los rumores que circularon durante décadas en la industria del entretenimiento.