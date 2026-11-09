Estacionó su auto tras terminar de trabajar y encontró a un ladrón adentro

El chofer de Uber de 23 años llegó a su domicilio tras concluir sus tareas laborales y terminó involucrado en un hecho delictivo. El hecho ocurrió en una vivienda de calle Monseñor Orsali, en Rawson. El joven había dejado estacionado su coche en el patio del inmueble cuando empezaron a escucharse ruidos raros en el lugar.

La pareja del trabajador decidió salir para verificar lo que pasaba en el exterior. Al acercarse al vehículo observó a un desconocido en el habitáculo que pretendía retirar el aparato de música usando un destornillador. El delincuente se dio a la fuga a toda prisa al percatarse de que había sido descubierto.

Los efectivos del Comando Sur montaron un patrullaje y localizaron al sujeto en la esquina de Vicente López y Güiraldes, a escasa distancia de la propiedad. El aprehendido fue identificado como González, de 35 años, domiciliado en el barrio Belgrano. Durante el procedimiento las autoridades secuestraron un estéreo marca Noblex extraído del rodado.

El hombre permaneció detenido y la causa quedó bajo el control de la UFI Flagrancia, juzgado que dará continuidad a las actuaciones judiciales pertinentes por la tentativa de hurto en la zona.