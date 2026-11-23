La Fiesta Nacional del Sol 2026 cerró su tercera y última noche de shows nacionales con una imponente postal de convocatoria: el Estadio San Juan del Bicentenario completamente colmado y miles de fanáticos al ritmo del cuarteto. Desakta2, Ángela Leiva y La Pepa Brizuela fueron los protagonistas de una jornada que convirtió al escenario sanjuanino en una enorme pista de baile.

Según el registro del Gobierno provincial, la noche convocó en general a más de 100.000 personas, en una de las jornadas de mayor movimiento de esta edición de la celebración. Desde temprano, los seguidores del género comenzaron a llegar al estadio para disfrutar de una programación que tuvo como protagonistas a tres referentes de la música popular.

Un Bicentenario colmado al ritmo del cuarteto

La imagen que dejó la última noche fue la de un estadio repleto, con el público acompañando cada canción y coreando los clásicos de los artistas. Las tribunas y los distintos sectores del predio se transformaron en una multitudinaria celebración, marcada por el baile, los celulares en alto y la emoción de los fanáticos.

La convocatoria reunió a distintas generaciones que encontraron en el cuarteto el punto de encuentro para despedir las noches de artistas nacionales de la Fiesta Nacional del Sol. La respuesta del público acompañó una programación pensada para cerrar los espectáculos con una propuesta musical popular y festiva.

La Pepa Brizuela abrió el camino de la fiesta

Uno de los momentos destacados fue la presentación de La Pepa Brizuela, quien encendió al público con un repertorio cargado de cuarteto. El cantante logró conectar con los fanáticos a través de canciones conocidas y una presentación que anticipó el clima festivo que dominaría el resto de la noche.

Su actuación fue una de las postales musicales de la jornada y preparó el terreno para los siguientes espectáculos. El público acompañó con palmas, cantos y baile, en una muestra del protagonismo que tuvo el género durante el cierre de los shows.

Ángela Leiva hizo cantar al Bicentenario

Luego fue el turno de Ángela Leiva, quien llevó sus clásicos al escenario y consiguió que el estadio acompañara cada interpretación. La artista protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche, con un público que respondió a sus canciones y convirtió su presentación en un gran coro colectivo.

La cantante desplegó su repertorio ante un Bicentenario que mantuvo una convocatoria multitudinaria. Su paso por la Fiesta Nacional del Sol fue otro de los grandes atractivos de la última noche de espectáculos nacionales.

Desakta2 cerró con baile hasta la madrugada

El cierre quedó en manos de Desakta2, que hizo bailar a un estadio completamente colmado y extendió la celebración hasta la madrugada. El dúo cordobés desplegó su propuesta musical con un repertorio que mantuvo encendida la energía de los fanáticos.

La presentación terminó de consolidar una noche dedicada al cuarteto, con miles de personas cantando y saltando al ritmo de cada tema. Así, la tercera y última noche de shows nacionales de la FNS 2026 dejó una de las imágenes más impactantes de esta edición: un Bicentenario lleno y una convocatoria general que superó las 100.000 personas, según el registro provincial.