La Embajada de Estados Unidos en Moscú emitió este sábado 31 de octubre una alerta de seguridad ante una posible amenaza de atentado terrorista que podría provocar numerosas víctimas en la capital rusa. La advertencia apunta específicamente al museo-reserva Tsaritsyno, ubicado en el sur de la ciudad, y motivó un llamado a evitar la zona durante toda la jornada.

La representación diplomática estadounidense informó que recibió datos sobre una amenaza considerada creíble contra el predio cultural, situado en la calle Dolskaya número 1. Ante esta situación, recomendó a sus ciudadanos no acercarse al establecimiento y mantenerse alejados de los lugares con grandes concentraciones de personas.

Por su parte, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) confirmó que recibió la advertencia enviada desde Washington y aseguró que ya se estaban adoptando las medidas correspondientes para prevenir cualquier incidente.

Según informó la agencia rusa TASS, el organismo de seguridad indicó que la información sobre la preparación de un posible ataque llegó mediante los canales de cooperación entre ambos países.

Además, desde la Embajada estadounidense señalaron que el Gobierno de Estados Unidos mantiene una coordinación con las autoridades competentes de Rusia para responder ante el riesgo identificado.

Entre las recomendaciones difundidas, se solicitó a los ciudadanos estadounidenses permanecer atentos a su entorno, revisar sus medidas personales de seguridad, llevar documentación de identidad y mantener los teléfonos celulares cargados ante una eventual emergencia.

También se aconsejó seguir las actualizaciones de los medios de comunicación locales y registrarse en el programa Smart Traveler Enrollment Program (STEP), una herramienta que permite recibir notificaciones oficiales sobre situaciones de seguridad en el extranjero.

Hasta el momento, la representación diplomática no brindó detalles sobre las características del posible ataque ni identificó a personas u organizaciones que pudieran estar involucradas.

Un museo histórico en el centro de la advertencia

El museo-reserva Tsaritsyno es uno de los espacios culturales y recreativos más importantes de Moscú. Ubicado al sur de la ciudad, cuenta con una superficie superior a las 405 hectáreas, donde se encuentran palacios de arquitectura neogótica, jardines, bosques y estanques.

El complejo tiene sus orígenes en 1775, cuando fue establecido como una residencia campestre para Catalina la Grande. Con el paso de los años se convirtió en un reconocido espacio público y, tras importantes trabajos de restauración, abrió como museo en 2007.

Actualmente, recibe aproximadamente dos millones de visitantes por año, por lo que la advertencia generó especial preocupación ante la posibilidad de un ataque en un lugar de gran concurrencia.

El antecedente de un atentado en Moscú

La advertencia también recordó lo ocurrido en marzo de 2024, cuando un grupo de atacantes perpetró un atentado terrorista en la sala de conciertos Crocus City Hall, en las afueras de Moscú.

Aquel ataque dejó más de 140 personas fallecidas y numerosos heridos, convirtiéndose en uno de los episodios terroristas más graves registrados en Rusia durante los últimos años.

Semanas antes de ese hecho, la Embajada de Estados Unidos había emitido una advertencia sobre posibles ataques contra grandes concentraciones de personas en la capital rusa.

En esta oportunidad, las autoridades estadounidenses insistieron en la importancia de evitar el área señalada y atender las recomendaciones de seguridad mientras continúan las actuaciones preventivas.