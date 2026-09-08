El gobierno de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque contra varias embarcaciones petroleras iraníes durante la jornada del martes. La acción militar se produjo como respuesta directa a los recientes lanzamientos de misiles balísticos contra un buque de guerra de la Marina norteamericana.

La televisión estatal de Irán confirmó que las fuerzas extranjeras atacaron al menos tres buques cerca del puerto de Jask y la isla de Jarg. Un reportero local indicó que otra nave fue interceptada cerca de Yekbeni, donde se escuchó una fuerte explosión de origen desconocido. Las autoridades informaron que las distintas tripulaciones lograron ser evacuadas en botes salvavidas hacia la costa.

Este grave incidente bélico marca una nueva serie de enfrentamientos cruzados en la estratégica región del Golfo Pérsico. Washington y Teherán vuelven a un escenario de hostilidades directas tras más de seis meses de intensa guerra.

Repercusiones y riesgo de escalada

Danny Citrinowicz, especialista del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, advirtió sobre las graves consecuencias de este intercambio de agresiones. El experto señaló que no existe una solución cinética para el estrecho de Ormuz y que esto podría impactar en un 100% en la economía global.

Cada intento de imponer la fuerza militar solo acerca a ambas naciones a una escalada de violencia que podría volverse cada vez más difícil de controlar. En este contexto, la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán emitió una severa advertencia a todos los navegantes comerciales de la zona.

Las autoridades iraníes instaron a las tripulaciones que se encuentran cerca de los puertos en Kuwait y Bahréin a abandonar sus naves de inmediato. Acusaron formalmente a estos países de albergar fuerzas militares estadounidenses y brindar apoyo logístico para llevar a cabo los ataques en el mar.

El impacto en el mercado global

El ejército norteamericano informó que actuará con total firmeza y destruirá la limitada flota de Irán si resulta necesario para garantizar la seguridad. Como contrapartida, Teherán anunció la creación de una nueva zona de exclusión dirigida a cualquier embarcación que pretenda transitar por el canal.

Estos recientes ataques forman parte de la estrategia de presión económica y militar impulsada por el presidente Donald Trump para poner fin a los combates. Washington también impuso severas sanciones comerciales a elementos clave de la industria de aviación civil y empresas de carga de Irán.

Tanto Estados Unidos como Irán buscan ejercer un control total sobre el paso del estratégico estrecho de Ormuz. Antes de que comenzara el actual conflicto armado, por esta vía marítima pasaba aproximadamente el 20% del crudo comercializado a nivel mundial.

Esta creciente tensión geopolítica provocó una rápida reacción y un fuerte nerviosismo en los mercados financieros internacionales. El alza de los precios de la energía generó preocupación y el barril de petróleo Brent llegó a cotizar en torno a los $99,46 durante la última rueda.

Un fuerte bloqueo estadounidense a los principales puertos iraníes terminó asfixiando la economía del país al limitar severamente sus exportaciones. Teherán exige ahora que los buques comerciales sigan una única ruta controlada por sus fuerzas, abandonando la histórica vía internacional de navegación.