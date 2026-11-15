Estados Unidos designó como organizaciones terroristas extranjeras a tres bandas narco de Guatemala: Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza. La decisión se conoció en medio de una escalada de violencia que llevó al presidente Bernardo Arévalo a decretar el estado de sitio durante 30 días en las provincias de Zacapa e Izabal.

Según informó Infobae, el Departamento de Estado sostuvo que las tres estructuras mantienen vínculos con organizaciones criminales mexicanas, entre ellas el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las bandas fueron señaladas por su participación en el tráfico y la exportación de drogas ilícitas.

Las sanciones de Estados Unidos

La designación implica el bloqueo de bienes y fondos de los integrantes de estas organizaciones. Además, prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones, aportes o entregar recursos y servicios a los grupos.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sostuvo que la medida expone los vínculos entre organizaciones criminales guatemaltecas con influencia política y estructuras terroristas extranjeras mexicanas. El funcionario también remarcó que continuarán las acciones contra las redes que facilitan el traslado de drogas hacia Estados Unidos.

Los Lorenzana, una estructura familiar con décadas de actividad

Los Lorenzana surgieron como una familia dedicada al contrabando y posteriormente ingresaron al narcotráfico. Su principal referente fue Waldemar Lorenzana Lima, conocido como "El Patriarca", quien estableció vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El fundador fue detenido en Guatemala en 2011 y extraditado a Estados Unidos tres años después, donde recibió una condena de 23 años de prisión. Murió en la cárcel en 2021, aunque integrantes de las siguientes generaciones continuaron vinculados a la organización.

Los Mendoza y Los Huistas

Los Mendoza son considerados una de las estructuras criminales más antiguas y poderosas de Guatemala, con actividad desde la década de 1980. Según las autoridades estadounidenses, funcionan como intermediarios logísticos para el Cártel de Sinaloa y cuentan con redes de transporte y protección en distintas zonas del país.

Por su parte, Los Huistas operan desde finales de la década de 1990 en el departamento de Huehuetenango, en la frontera con México. La organización desarrolló vínculos con los carteles de Sinaloa y del Golfo y participó en el traslado de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

Guatemala decretó el estado de sitio

La decisión estadounidense se produjo en un contexto de violencia armada en Guatemala. El presidente Bernardo Arévalo dispuso el estado de sitio por 30 días en Zacapa e Izabal, luego de una serie de ataques que dejaron siete muertos en sus dos episodios más recientes.

El Gobierno desplegó alrededor de 600 militares en esas provincias para reforzar la seguridad. La medida contempla restricciones a la circulación, reuniones y manifestaciones, además de facultades especiales para las fuerzas de seguridad.