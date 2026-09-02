El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó la detención de Juan Manuel Reverter, de 38 años, señalado como el principal sospechoso por la muerte de la modelo e influencer argentina Agostina Jalabert.

El hombre fue localizado en el condado de Deschutes, en el estado de Oregón. Según explicaron las autoridades estadounidenses, Reverter se encontraba en el país de manera irregular porque había excedido el tiempo autorizado por su visa.

Reverter había ingresado legalmente a Estados Unidos en agosto de 2024 con una visa de visitante que le permitía permanecer durante seis meses. Sin embargo, superó ese período y quedó bajo la órbita de las autoridades migratorias. Su detención se produjo el 23 de julio de 2026, mientras además pesaba sobre él una alerta roja de Interpol vinculada con la investigación mexicana.

El caso de Agostina

Agostina Jalabert tenía 31 años y era oriunda de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires. Fue encontrada muerta el 18 de febrero de 2023 en el baño del departamento que compartía con Reverter en Playa del Carmen, México.

En un primer momento, las autoridades investigaron el hecho como un suicidio. La joven había sido encontrada ahorcada con un cinturón sujeto a un toallero del lavabo.

Sin embargo, desde el comienzo su familia cuestionó esa hipótesis y denunció irregularidades en el procedimiento. Los familiares sostuvieron que la investigación no había seguido los protocolos correspondientes para un posible femicidio y apuntaron contra Reverter, quien se encontraba en el departamento al momento del hallazgo.

Un giro en la investigación

Con el avance de la causa, la hipótesis del suicidio fue descartada por la Fiscalía de Quintana Roo, que pasó a investigar a Reverter por el presunto asesinato de Agostina y por una posible manipulación de la escena para simular un suicidio.

Una autopsia independiente aportó además indicios que, según la investigación, contradicen la versión inicial. El estudio señaló golpes, signos de tortura y lesiones compatibles con una agresión sexual. También se habían detectado quemaduras de cigarrillo en el cuerpo de la joven.

La familia de Agostina había reclamado desde los primeros días que el caso fuera investigado con perspectiva de género. Documentos presentados apenas nueve días después de la muerte ya cuestionaban la actuación de las autoridades mexicanas y pedían que se profundizara la investigación como un presunto femicidio.

Ahora buscan extraditarlo

Tras la detención en Estados Unidos, el próximo paso será avanzar con el proceso de extradición a México, donde se tramita la causa por el femicidio.

La Justicia de Quintana Roo deberá coordinar las gestiones necesarias con las autoridades estadounidenses para que Reverter pueda ser trasladado y quede a disposición del tribunal que investiga la muerte de Jalabert.

La captura representa un avance clave para una causa que permaneció durante más de tres años sin que el principal sospechoso pudiera ser llevado ante la Justicia.