Estados Unidos e Irán retomaron el diálogo con foco en el cese del fuego y el programa nuclear

Estados Unidos e Irán retomaron este domingo las negociaciones diplomáticas en Suiza con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo que permita poner fin al conflicto entre ambos países y estabilizar la situación en Medio Oriente.

Las reuniones se desarrollan en el balneario de Bürgenstock, con la participación del vicepresidente estadounidense JD Vance y representantes iraníes, además de delegaciones de Qatar y Pakistán, países que cumplen un rol de mediadores en el proceso.

El encuentro busca consolidar el acuerdo interino alcanzado la semana pasada, que abrió un plazo de 60 días para resolver los principales puntos de conflicto entre Washington y Teherán: el programa nuclear iraní, las sanciones económicas y las condiciones para una eventual normalización de relaciones.

Antes del encuentro conjunto, las reuniones comenzaron por separado. Vance mantuvo una conversación con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y con el jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, considerado una figura clave en la comunicación entre Estados Unidos e Irán.

La situación en Líbano, uno de los puntos centrales

Uno de los principales temas de la negociación es la escalada del conflicto entre Israel y Hezbollah en Líbano, que amenaza con afectar los avances diplomáticos alcanzados.

La televisión estatal iraní informó que representantes de Irán, Estados Unidos y Qatar mantuvieron una reunión para tratar un posible cese del fuego integral en Líbano y el desbloqueo de activos iraníes congelados.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baghaei, afirmó que para Teherán la prioridad es detener los combates en el frente libanés antes de avanzar hacia un acuerdo definitivo.

“Podemos firmar documentos, pero la implementación es más importante que la firma”, señaló el funcionario iraní, quien cuestionó la capacidad de Washington para garantizar que Israel respete una eventual tregua.

La tensión aumentó en los últimos días luego de nuevos enfrentamientos entre Israel y Hezbollah. Según el Ministerio de Salud libanés, los combates ya dejaron más de 4.000 muertos.

El desafío del programa nuclear iraní

Otro eje central de las conversaciones es el futuro del programa nuclear de Irán. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, aseguró que su país no busca fabricar armas nucleares, aunque defendió el derecho de Teherán a continuar con el enriquecimiento de uranio.

“Podemos afirmar por escrito que no tenemos intención de construir una bomba”, sostuvo Pezeshkian.

A cambio, Irán busca avanzar en el levantamiento de sanciones y en la liberación de activos bloqueados, además de obtener permisos para comercializar petróleo.

Desde Estados Unidos, Vance afirmó que espera avances en las negociaciones, aunque anticipó que permanecería en Suiza solo uno o dos días. El vicepresidente llegó acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

Persisten las dudas sobre el acuerdo

Pese a las señales de acercamiento, sectores de ambos países mantienen desconfianza sobre el futuro del proceso. En Irán, asesores del liderazgo político recordaron anteriores negociaciones que terminaron sin resultados.

En Estados Unidos, algunos sectores republicanos cuestionaron el acuerdo y lo compararon con el pacto nuclear firmado en 2015 durante la administración de Barack Obama, del cual Washington se retiró en 2018.

Mientras continúan las conversaciones en Suiza, el futuro del acuerdo dependerá de la capacidad de ambas partes para resolver las diferencias sobre seguridad, sanciones y el conflicto regional en Medio Oriente.