La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar este jueves con una nueva serie de bombardeos e intercambios de ataques militares, profundizando el conflicto por el control del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas natural licuado.

Estados Unidos lanzó una ofensiva contra objetivos militares iraníes con el argumento de garantizar la libre navegación de los buques comerciales que atraviesan el estrecho. Según informó Washington, los ataques alcanzaron cerca de 90 blancos estratégicos, entre ellos sistemas de defensa aérea, depósitos de misiles y bases de drones utilizados por las fuerzas iraníes.

De acuerdo con la agencia oficial iraní IRNA, los bombardeos dejaron al menos tres muertos y varios heridos en las afueras de Ahvaz, en el suroeste del país.

Tras la ofensiva, el presidente Donald Trump endureció su postura y lanzó una nueva advertencia a Teherán. "Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer por parte de Irán. Si vuelve a ocurrir, será mucho peor", escribió en su red social Truth Social.

El mandatario estadounidense aseguró además que funcionarios iraníes intentaron retomar el diálogo para alcanzar un acuerdo, aunque cuestionó esa posibilidad al afirmar que los dirigentes de ese país están "un poco locos".

En respuesta, los Guardianes de la Revolución confirmaron ataques contra bases militares estadounidenses en Baréin y Kuwait, mientras que el ejército iraní informó nuevas ofensivas sobre instalaciones ubicadas en Catar, Kuwait y Baréin, aliados estratégicos de Washington en la región.

Según medios estatales iraníes, los ataques alcanzaron un sistema antimisiles Patriot en Kuwait, un sistema de alerta temprana en Catar y depósitos de combustible en Baréin mediante el uso de drones kamikaze.

La escalada también afectó infraestructura civil. La televisión estatal iraní informó que un puente ferroviario en el noreste del país resultó alcanzado durante los bombardeos estadounidenses, obligando a suspender el servicio entre Teherán y Mashhad.

El eje de la disputa continúa siendo el estrecho de Ormuz, paso obligado para una parte fundamental del comercio energético mundial. Antes del conflicto, por esa vía circulaba aproximadamente el 20% del petróleo y del gas natural licuado consumido en todo el planeta.

Irán mantiene su postura de controlar el tránsito marítimo por esa zona. El presidente del Parlamento iraní y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, sostuvo que el estrecho solo volverá a operar plenamente bajo "disposiciones iraníes", insistiendo además en la aplicación de peajes y controles para los buques que lo atraviesen.

Estados Unidos rechaza esa posición y sostiene que la navegación internacional debe permanecer libre de restricciones, uno de los principales motivos que desencadenó la actual escalada militar.

Mientras tanto, la comunidad internacional sigue con preocupación la evolución del conflicto. El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió medidas urgentes para desescalar la crisis y retomar las negociaciones diplomáticas, aunque hasta el momento no hubo avances concretos.

El impacto del enfrentamiento ya comienza a sentirse en el comercio marítimo internacional. Según informó la Organización Marítima Internacional, cerca de 6.000 marinos permanecen varados en la región debido a la creciente inseguridad en una de las rutas comerciales más estratégicas del planeta.