Estados Unidos emitió una alerta mundial para sus ciudadanos en el exterior ante el aumento de la tensión con Irán y la posibilidad de una escalada del conflicto en Medio Oriente.

El Departamento de Estado recomendó “extremar la precaución” y pidió a los estadounidenses que se encuentran fuera del país mantenerse informados sobre la evolución de la situación internacional.

Según el comunicado oficial, el escenario de seguridad global se volvió más complejo y existe la posibilidad de nuevos episodios de violencia que puedan afectar a ciudadanos o instalaciones estadounidenses en distintos puntos del mundo.

Las autoridades recomendaron reconsiderar viajes hacia o a través de Medio Oriente y adoptar medidas adicionales de prevención, especialmente en zonas consideradas de riesgo.

Riesgo de ataques contra instalaciones estadounidenses

La advertencia incluyó un llamado de atención sobre la posibilidad de ataques contra embajadas, instalaciones diplomáticas y lugares vinculados con ciudadanos estadounidenses.

El gobierno de Estados Unidos señaló que la tensión generada por el conflicto con Irán podría derivar en incidentes fuera de la región, por lo que pidió reforzar la seguridad y seguir las indicaciones oficiales.

Irán atacó instalaciones estadounidenses

La alerta se conoció mientras aumentan las acciones militares entre Washington y Teherán. Irán atacó instalaciones estadounidenses de radares y sistemas de defensa antiaérea ubicadas en el Golfo, luego de advertir que respondería a los bombardeos realizados por Estados Unidos.

El ejército estadounidense había informado que completó nuevas operaciones contra Irán, con ataques dirigidos a centros de mando, infraestructura marítima y bases utilizadas para misiles y drones.

Tensión en rutas marítimas estratégicas

El conflicto también generó preocupación por el impacto en el transporte marítimo internacional. Los hutíes de Yemen, aliados de Teherán, anunciaron un bloqueo en el mar Rojo contra Arabia Saudita, una medida que encendió las alarmas por la importancia del estrecho de Bab el Mandab para el comercio mundial.

Naciones Unidas advirtió que estas acciones podrían provocar una escalada regional aún mayor y aumentar la inestabilidad en una zona clave para el suministro energético internacional.

Mientras continúan los enfrentamientos, distintos gobiernos mantienen el monitoreo de la situación y analizan posibles escenarios ante una eventual expansión del conflicto.