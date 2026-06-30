El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció la incautación de cerca de 400 sitios web que transmitían de manera ilegal los partidos del Mundial 2026. El operativo internacional apuntó a dominios y servidores ubicados principalmente en Sudamérica y Europa, en una de las mayores acciones contra la piratería digital durante el torneo.

Según informó el organismo estadounidense, los procedimientos se concentraron especialmente en Perú y Bulgaria, aunque también incluyeron intervenciones en Colombia, Rumania, Croacia y Polonia. La investigación fue desarrollada de manera coordinada con distintas agencias internacionales, entre ellas Europol y la Policía de Londres.

Las autoridades señalaron que las transmisiones ilegales vulneran los derechos de propiedad intelectual y representan una fuente de ingresos para organizaciones criminales. En ese sentido, remarcaron que el objetivo de la operación fue proteger los derechos comerciales vinculados a la Copa Mundial de la FIFA.

"Esta operación demuestra el respeto por los derechos de propiedad intelectual y la responsabilidad de Estados Unidos de proteger a la Copa Mundial de la FIFA de los delincuentes. Las transmisiones no autorizadas violan los derechos de propiedad intelectual y alimentan a las organizaciones criminales", expresó el Departamento de Justicia en un comunicado oficial.

Tras la incautación, quienes intentan acceder a los dominios afectados encuentran un aviso oficial del DOJ que informa sobre el secuestro judicial de los sitios. En ese cartel también aparece el logotipo del Ministerio Público Fiscal de Argentina, que participó en la investigación junto a otros organismos internacionales.

El director del Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual, Ivan J. Arvelo, destacó que la cooperación entre fuerzas de seguridad y el sector privado permitió identificar y desarticular una extensa red de distribución ilegal de contenido protegido por derechos de autor.

La investigación fue bautizada como "Operación Offsides", en alusión al término futbolístico que identifica la posición adelantada. El nombre también quedó reflejado en el cartel colocado en los sitios clausurados, donde aparece la imagen de un juez de línea levantando la bandera para señalar el fuera de juego, como símbolo del combate contra la transmisión ilegal de los encuentros del Mundial 2026.