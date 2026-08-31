El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que no descarta revisar la postura de su país respecto de la soberanía de las Islas Malvinas. Durante una rueda de prensa en el Despacho Oval, al ser consultado por el histórico reclamo territorial argentino frente al Reino Unido, el mandatario norteamericano sostuvo: “Siempre reviso todas mis posturas y esa es una de muchas”. Se trata de la primera vez que se expresa públicamente sobre este diferendo.

Las declaraciones de Trump se producen en medio de una creciente presión de Washington sobre sus socios de la OTAN. Según reveló un artículo del diario británico The Telegraph, la administración estadounidense analiza sus compromisos de seguridad en el Atlántico porque considera que el gobierno del primer ministro británico, Andy Burnham, no presentó una hoja de ruta suficiente para alcanzar la meta del 5% del PBI en gasto militar que exige la Casa Blanca.

Un alto funcionario estadounidense advirtió que “un paso en la dirección correcta no es suficiente” y que no se descarta ninguna opción —incluida la revisión sobre el archipiélago— para fomentar el reparto de cargas.

Consultado sobre si deseaba que Londres aumentara dichos compromisos, Trump restó dramatismo y señaló que “el Reino Unido tiene algunos problemas, pero se resolverán”. Por su parte, la postura oficial británica reitera que el archipiélago continúa siendo un territorio de ultramar soberano, tal como ratificó un portavoz del gobierno del Reino Unido.

En el plano local, el Gobierno de Javier Milei optó por la “cautela y prudencia”. Desde el Poder Ejecutivo interpretan que las expresiones del líder republicano deben leerse en el marco de una estrategia de presión global hacia los aliados de la OTAN por el presupuesto de defensa, más que como un giro formal e inmediato en la diplomacia de Washington. Dicha lectura coincide con la postura expresada a mediados de agosto por el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, quien había ratificado la tradicional neutralidad de su país respecto a la soberanía de las islas.