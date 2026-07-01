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Estados Unidos quiere hacer historia y enfrentará a Bosnia en el Mundial
POR REDACCIÓN
La acción de la Copa del Mundo 2026 continúa con un cruce decisivo por los 16avos de final. El seleccionado de Estados Unidos se mide ante Bosnia y Herzegovina en un enfrentamiento que define cuál de las dos escuadras avanzará a la siguiente fase de la competencia. El encuentro está programado para este miércoles 1 de julio a las 21 horas de Argentina y se podrá seguir en vivo a través de la señal de TyC Sports, además de las opciones por streaming que brindan las plataformas Flow, DGO y Telecentro Play.
La campaña de ambos seleccionados en la fase de grupos expuso rendimientos dispares. El equipo conducido por Mauricio Pochettino accedió a esta instancia eliminatoria luego de quedarse con el primer puesto del Grupo D con seis unidades, producto de una victoria por 4 a 1 ante Paraguay y un triunfo por 2 a 0 frente a Australia, aunque cerró su participación inicial con una caída por 3 a 2 contra Turquía en la jornada final.
Por el lado de la escuadra europea, los dirigidos por Sergej Barbare consiguieron su pasaje a la ronda de los 32 mejores tras ubicarse entre los destacados terceros de la competencia con cuatro puntos en el Grupo B, donde cosecharon una igualdad 1 a 1 ante Canadá, un triunfo por 4 a 1 sobre Suiza y una victoria por 3 a 1 contra Qatar.
El encargado de impartir justicia en el terreno de juego será el árbitro brasileño Raphael Claus, quien estará secundado por los asistentes Danilo Manis y Rodrigo Figueiredo. El argentino Darío Herrera se desempeñará como cuarto árbitro y Cristian Navarro completará el cuerpo arbitral en el campo, mientras que el control del VAR quedará bajo la supervisión del venezolano Juan Soto.
Quien resulte vencedor de esta llave número 7 tendrá un desafío inmediato de alta exigencia, ya que deberá enfrentar en los octavos de final al ganador del choque entre Bélgica y Senegal, partido programado para el lunes 6 de julio en el Seattle Stadium.
La alineación titular que dispondría el entrenador del conjunto norteamericano para el inicio del juego estaría conformada por Matthew Freese en el arco; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman y Antonee Robinson en el sector defensivo; Weston McKennie, Tyler Adams y Malik Tillman ocupando la zona media; mientras que Ricardo Pepi y Folarin Balogun se posicionarán en el ataque.
Por su parte, la formación de Bosnia y Herzegovina para saltar a la cancha integraría a Nikola Vasilj como guardameta; Arjan Malic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic y Sead Kolasinac en la línea del fondo; Esmir Bajraktarevic, Ivan Sunjic, Ivan Basic y Kerim Alajbegovic en la mitad de la cancha; con Ermedin Demirovic y Edin Dzeko como las principales referencias ofensivas.