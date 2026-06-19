Estados Unidos quiere seguir de racha pero deberá ganarle a Australia en el Mundial

Estados Unidos y Australia protagonizarán este viernes uno de los partidos más esperados de la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026. Ambos seleccionados llegan fortalecidos por sus victorias en el debut y saben que un nuevo triunfo los dejará muy cerca de la clasificación a la siguiente ronda. El encuentro se disputará en el estadio de Seattle desde las 16 de Argentina.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino comenzó su camino en la Copa del Mundo con una contundente victoria por 4-1 frente a Paraguay, mientras que Australia sorprendió al vencer 2-0 a Turquía gracias a una actuación sólida en todas sus líneas.

Para los estadounidenses, la gran referencia ofensiva será Christian Pulisic, acompañado por nombres como Folarin Balogun y Giovanni Reyna. Del otro lado, los oceánicos confían en el talento de Nestory Irankunda, una de las figuras del triunfo inicial, además del aporte de Connor Metcalfe y Mohamed Touré.

En Argentina, el partido podrá verse en vivo a través de DSports y las plataformas asociadas al servicio de televisión satelital. El encuentro se jugará en el Lumen Field de Seattle y corresponde a la segunda jornada del Grupo D.

Las probables formaciones serían las siguientes:

Estados Unidos: Matt Turner; Joe Scally, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Giovanni Reyna; Christian Pulisic, Folarin Balogun y Timothy Weah.

Australia: Patrick Beach; Jordan Bos, Cameron Burgess, Harry Souttar, Alessandro Circati, Jacob Italiano; Nestory Irankunda, Paul Okon-Engstler, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe; Mohamed Touré.