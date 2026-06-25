Estados Unidos quiere seguir líder en el Mundial enfrentar a Turquía

Los seleccionados de Turquía y Estados Unidos se enfrentarán este jueves 25 de junio en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro corresponde a la tercera jornada del Grupo D, una zona que muestra realidades completamente opuestas para ambos conjuntos antes del inicio del juego.

El equipo norteamericano llega clasificado a los dieciseisavos de final tras vencer 4-1 a Paraguay y 2-0 a Australia. Con 6 unidades, el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino busca un triunfo que le asegure el primer puesto y el puntaje ideal. En la vereda de enfrente, el combinado europeo quedó sin posibilidades de avanzar luego de perder 2-0 ante Australia y 1-0 frente a Paraguay, por lo que intentará despedirse del certamen con una mejor imagen.

El director técnico de Estados Unidos evaluará hasta el último momento la inclusión de sus principales figuras para preservar el físico de los futbolistas de cara a la siguiente instancia, aunque se destaca el regreso a las prácticas de Christian Pulisic tras superar una molestia en la pantorrilla. Por su parte, el entrenador turco planea modificaciones en la alineación titular para dar rodaje a los jugadores que sumaron menos minutos en las presentaciones anteriores.

El encuentro comenzará a las 23:00 hora de Argentina. La transmisión televisiva y por plataformas digitales estará disponible a través de TyC Sports, TyC Sports Play, DSports y Paramount+. El arbitraje del compromiso estará a cargo de una terna que será confirmada por la FIFA en las horas previas al inicio, mientras que el escenario del cotejo será el Los Angeles Stadium, ubicado en la localidad de Inglewood, California.

Posibles formaciones

Estados Unidos alinearía a Turner; Dest, Richards, Ream, Robinson; Adams, McKennie, Zendejas; Weah, Balogun y Pulisic.

Turquía jugaría con Çakır; Müldür, Bardakcı, Soyuncu, Kadioglu; Yüksek, Kokcu; Yildiz, Aktürkoğlu, Akgün y Yilmaz.