El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos de Estados Unidos (FSIS), dependiente del Departamento de Agricultura de ese país (USDA), ordenó retirar del mercado 13.600 kilos de carne vacuna proveniente de Argentina.

La medida se tomó porque la mercadería no completó la reinspección sanitaria obligatoria al ingresar a Estados Unidos antes de ser distribuida comercialmente.

Los productos fueron importados y comercializados por Corte Argentino LLC, una empresa con sede en Florida, y habían sido distribuidos en los estados de Texas y Florida.

La carne había sido producida en mayo y llegó a Estados Unidos en cajas identificadas con la marca de Frigorífico Gorina SAIC, uno de los principales exportadores argentinos.

Sin embargo, fuentes del sector frigorífico aclararon que el episodio no representa un impacto operativo ni económico para la planta argentina, sino que se trató de un incumplimiento administrativo ocurrido en Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses señalaron que no se registraron enfermedades vinculadas al consumo de este lote, aunque recomendaron a distribuidores y consumidores revisar sus existencias y desechar el producto como medida preventiva.

Las exportaciones de carne argentina a EE.UU. crecieron 185%

El retiro se produjo mientras Estados Unidos se consolida como uno de los principales mercados para la carne vacuna argentina.

Durante el primer semestre de 2026, Argentina exportó a ese país 55.506 toneladas, un 185% más que las 19.443 toneladas enviadas durante el mismo período de 2025.

En materia de divisas, las ventas alcanzaron los US$448 millones, con un crecimiento interanual del 243%.

Estados Unidos se convirtió así en el segundo destino de la carne argentina, detrás de China, y concentra actualmente el 16% del volumen total exportado por las plantas nacionales y cerca del 20% del valor de los embarques.

El crecimiento está relacionado, en buena medida, con la ampliación de la cuota de importación libre de aranceles, que pasó de 20.000 a 100.000 toneladas.

Por eso, pese al retiro puntual de este lote, el sector sigue de cerca la situación para garantizar la continuidad de los envíos de carne argentina al mercado estadounidense.