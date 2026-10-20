Estados Unidos rompió un récord en el Mundial al golear 17-0 a Samoa

Estados Unidos protagonizó una jornada histórica en el Mundial Femenino Sub-17 al derrotar 17-0 a Samoa en el debut del Grupo E, disputado en Marruecos. La diferencia se convirtió en la mayor goleada registrada en una Copa Mundial de la FIFA y dejó varios récords individuales y colectivos.

El conjunto estadounidense necesitó apenas 62 segundos para abrir el marcador y llegó al descanso con una ventaja de 9-0. Lejos de bajar el ritmo, agregó otros 8 tantos durante el complemento en el Complejo Mohammed VI de Salé.

La gran figura fue Maddie DiMaria, autora de 6 goles. La delantera marcó a los 2', 18', 20', 30', 70' y 73' y se convirtió en la futbolista con más tantos en un mismo partido del Mundial Femenino Sub-17.

El resultado superó el anterior registro de 16-0 que Marruecos había conseguido frente a Nueva Caledonia en el Mundial Sub-17 masculino de 2025.

DiMaria lideró una goleada con 10 anotadoras

Estados Unidos repartió los 17 goles entre 10 futbolistas. Loradana Paletta y Carolina Reyna convirtieron por duplicado, mientras que Mia Corona, Grace Murray, Amari Manning, Deus Stanislaus, Isabella Ortiz, Meila Brewer y Gianna Hanf también anotaron.

DiMaria superó además los 5 goles que habían marcado anteriormente Chinwendu Ihezuo, de Nigeria, y Lorena Navarro, de España, como máxima cifra individual en un encuentro de esta competencia.

La superioridad fue contundente desde el comienzo. Estados Unidos mantuvo a Samoa contra su campo durante prácticamente todo el encuentro y terminó la primera fecha como líder del Grupo E.

Un resultado que superó otros récords mundialistas

Hasta este partido, las mayores goleadas del Mundial Femenino Sub-17 habían sido los 11-0 de Corea del Norte sobre Gambia y de Nigeria frente a Azerbaiyán, ambos en 2012.

El 17-0 también superó ampliamente el 13-0 conseguido por la Selección femenina mayor de Estados Unidos contra Tailandia en el Mundial de Francia 2019.

Para Samoa, que disputa apenas su segunda Copa Mundial Sub-17 femenina, el golpe llegó después de un proceso de crecimiento que le permitió clasificar nuevamente entre las mejores selecciones juveniles.

Estados Unidos ya piensa en Kenia

El equipo norteamericano volverá a jugar el jueves 22 de octubre frente a Kenia por la segunda fecha del Grupo E. Una nueva victoria podría dejar encaminada su clasificación a la siguiente ronda.

Samoa, en tanto, buscará recuperarse el mismo día ante China.

Después de un debut que ya quedó en los libros de la FIFA, Estados Unidos no solo comenzó el Mundial con 3 puntos: estableció una goleada que ninguna selección había conseguido antes en una Copa del Mundo.