Un jubilado de 77 años de apellido Palmero, residente de la zona de La Laja en el departamento Albardón, fue víctima de una millonaria maniobra delictiva tras sufrir el ingreso no autorizado a su cuenta bancaria. Los delincuentes operaron a través de su home banking, vaciaron sus fondos y tomaron un préstamo a su nombre que hoy representa una deuda impagable.

El damnificado descubrió el fraude el pasado 6 de noviembre al controlar el historial de movimientos de su cuenta personal. Allí detectó que el 9 de octubre se había gestionado un crédito por $2.820.000, una operación financiera pactada a devolver en 66 cuotas mensuales de $288.000 que el hombre asegura jamás haber solicitado ni autorizado.

De acuerdo con el relato asentado en sede policial, el dinero acreditado por el banco nunca permaneció en poder de Palmero. La totalidad de ese monto fue derivada de inmediato mediante una transferencia hacia una billetera virtual de Mercado Pago perteneciente a un sujeto de apellido García, una persona a quien el jubilado afirmó no conocer.

Al continuar con la revisión detallada de sus extractos bancarios, el vecino de La Laja constató que también se habían ejecutado otras seis transferencias de dinero que desconoce por completo. Entre esos movimientos fraudulentos figuran envíos de $1.300.000, $505.000 y $400.000, operaciones que en conjunto suman un total de $2.800.000 sustraídos de su cuenta.

Como consecuencia del préstamo tomado de manera irregular, la deuda final que ahora recae sobre el hombre de 77 años asciende a $19.008.000, compromiso que debería afrontar durante un plazo de cinco años y medio. De esta manera, el jubilado terminaría abonando casi siete veces el capital original pese a no haber recibido un solo peso.

Una vez reunidos todos los comprobantes de las transacciones desconocidas, Palmero formalizó la denuncia correspondiente en la Comisaría 18.ª de Albardón. La investigación judicial quedó a cargo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, organismo que buscará establecer cómo vulneraron la seguridad de la cuenta e identificar a los responsables del hecho.