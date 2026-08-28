Una mujer de 60 años fue víctima de una millonaria estafa amorosa en Entre Ríos después de creer que mantenía una relación sentimental con un supuesto ciudadano británico. La maniobra comenzó en febrero, cuando recibió un mensaje por Facebook y, con el paso de los meses, la conversación se trasladó a WhatsApp.

El hombre dijo llamarse Michael Lawrence Williams y aseguró ser oriundo del Reino Unido. Incluso utilizaba un número telefónico con característica de ese país para sostener la historia.

Aunque nunca realizaron una videollamada, la relación virtual avanzó y la mujer comenzó a ilusionarse con un encuentro presencial.

Le pidió dinero para viajar a Argentina

Según la investigación, el supuesto novio le manifestó que quería viajar hasta Paraná, pero que necesitaba una autorización y dinero para poder concretar el viaje desde Reino Unido.

Convencida de que se trataba de su pareja, la mujer decidió ayudarlo económicamente. Para reunir el dinero, habría solicitado créditos en diferentes entidades financieras bancarias y no bancarias.

Finalmente, realizó transferencias por un total de $29.816.400,69 hacia una cuenta bancaria cuya titularidad figuraba a nombre de D.C.M.

El encuentro nunca ocurrió. Después de recibir el dinero, el supuesto novio desapareció y la mujer comprendió que había sido víctima de una estafa, por lo que realizó la denuncia correspondiente.

Una cuenta llevó hasta Concordia

A partir de la denuncia comenzó a intervenir la División Cibercrimen, que investigó el recorrido que habían seguido los fondos transferidos.

Las tareas permitieron establecer que el dinero había sido derivado posteriormente hacia una cuenta o billetera virtual registrada a nombre de una mujer de 47 años, domiciliada en Concordia.

Con esa información, la jueza de Garantías Gabriela Seró autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Las Heras al 1044, en esa ciudad.

Durante el procedimiento, una mujer fue notificada por el delito de estafa y los investigadores secuestraron tres teléfonos celulares.

Los dispositivos serán sometidos a pericias y análisis para intentar determinar quiénes participaron de la maniobra y establecer cómo se concretó la millonaria estafa.