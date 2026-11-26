La vecina de apellido Rey, una jubilada de 73 años del barrio Independencia en Chimbas, perdió $12.000.000 en San Juan tras caer en una falsa propuesta de inversión en criptomonedas. El engaño comenzó a principios de noviembre cuando vio una publicidad en Facebook que prometía grandes ganancias con monedas digitales y dejó su número telefónico para consultar.

A partir de ese contacto, recibió la llamada de un hombre que se presentó con nombre y apellido como supuesto asesor financiero de la firma. El desconocido le explicó el funcionamiento del sistema, los pasos para entrar y los rendimientos que podía obtener mediante intereses para ganar su confianza y convencerla de invertir.

Siguiendo las instrucciones de quien decía ser agente, la damnificada envió fondos hacia una cuenta virtual, pero el fraude continuó mientras avanzaba. En medio del proceso le llegaron correos electrónicos que avisaban que las transferencias habían fallado y le pedían repetir las operaciones para completar la inversión.

Sin notar el ardid, la mujer volvió a operar tal como le indicaban en esos mensajes y completó cuatro transferencias bancarias que sumaron $12.000.000. Todo cambió cuando los presuntos operadores le exigieron otros $5.000 dólares adicionales, un reclamo que encendió sus dudas y la llevó a pedir explicaciones.

Al intentar retomar el contacto, del otro lado cortaron la comunicación y dejaron de responder, momento en que comprendió que había sufrido una estafa para quedarse con sus ahorros. La denuncia se presentó el miércoles pasado en la Comisaría 17ma., pese a que el episodio ocurrió días antes, y la causa quedó en la UFI Delitos Informáticos y Estafas para identificar a los responsables.