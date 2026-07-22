Una mujer de 81 años sufrió una millonaria estafa en el departamento Santa Lucía luego de ser víctima de una maniobra telefónica cuidadosamente planificada por delincuentes. Convencida de que estaba ayudando a su hijo en medio de una emergencia médica, terminó entregando cerca de $3.000.000 que guardaba como ahorro.

El episodio ocurrió el pasado fin de semana, cuando la jubilada recibió un llamado en su teléfono fijo. Del otro lado de la línea escuchó a una persona que hablaba con dificultad y creyó reconocer la voz de su hijo. Mientras intentaba entender qué ocurría, otro hombre tomó la comunicación y aseguró formar parte del personal de una clínica privada.

Con un relato cargado de dramatismo, el desconocido le explicó que su hijo necesitaba afrontar de inmediato un costoso tratamiento y que era indispensable reunir dinero en el menor tiempo posible. La mujer, angustiada por la situación, siguió cada una de las indicaciones que le dieron.

Después de juntar el efectivo que tenía en su vivienda, un desconocido pasó a retirarlo. La víctima le entregó el dinero creyendo que sería destinado a cubrir los supuestos gastos médicos.

La maniobra quedó al descubierto poco después, cuando logró contactarse con su verdadero hijo y comprobó que nunca había estado internado ni había solicitado ayuda económica. Recién entonces comprendió que había sido engañada.

Tras la denuncia, la investigación quedó en manos de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que busca identificar a las personas que participaron del fraude y reconstruir cómo actuó la banda para concretar el engaño.

Ante este tipo de hechos, las autoridades volvieron a pedir a la población, especialmente a los adultos mayores, que desconfíen de llamados en los que se informen urgencias familiares o se solicite dinero de manera inmediata. También recomiendan cortar la comunicación y verificar la información directamente con el familiar involucrado antes de tomar cualquier decisión.