Estafaron a un hombre que pagó un auto que vio publicado

Un sanjuanino denunció que fue estafado con la compra de un auto, el cual había sido publicado en un diario de tirada local donde había datos específicos del presunto vendedor y cómo debía realizarse la transacción para la entrega del vehículo. Cumplimentados los pasos de pago, a través de transferencia por una empresa de giros y transferencias de dinero a diferentes puntos del país y el exterior, es que se consumó la estafa. El auto pagado nunca fue enviado, y las personas involucradas en la transacción no volvieron a tomar contacto con el damnificado.

La denuncia fue radicada en el ámbito de la Justicia Federal el pasado 1 de junio donde la víctima expuso su caso y entregó a la fiscalía interviniente todos los elementos de prueba para sustanciar la causa.

La víctima de la estafa es de apellido Prado y afirmó que todo comenzó con la publicación en D de C. en la sección avisos clasificados, pero su denuncia apunta de manera directa a la empresa Western Unión o en su defecto a algún empleado infiel que pudiera haber facilitado a una presunta red delictiva y en principio opera desde el exterior.

El pago del auto se realizó en la sucursal ubicada en el hipermercado ubicado en calle Scalabrini Ortíz y Circunvalación, pero su domicilio legal declarado en Argentina es Suipacha 1111 –Piso 18- Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Código Postal: 1008. Allí será enviada la notificación de la denuncia de este señor que considera haber sido estafado no solo por los delincuentes que le cobraron un auto que nunca recibió sino también y por la empresa que no puede responder por ese cliente al cual no podrían rastrear por no haber quizás seguido los pasos legales correspondientes para evitar este tipo de maniobras fraudulentas.

La denuncia también está dirigida a una mujer, Katterin Angélica Pereira Barrios, identidad (cedula, DNI o pasaporte): 1657318, de Quillacollo, Bolivia a quien le debía hacer una transferencia de $110.000. Esta mujer sería madre de la supuesta vendedora del auto que se identificó como Estefanía Agüero, cuyo teléfono sería (34)658603769, Mail: II988239@gmail.com también oriunda de Bolivia.

Es la supuesta vendedora de un automóvil Clío 2004 usado publicado e ilustrado en el matutino local D. de C. bajo el Código anuncio 2984732 a un precio más que razonable, con fotos que lo mostraban en muy buen estado aunque sin la patente y con poco kilometraje (123.000 km).

En esto también se vio involucrado un transportista que se puso en contacto con el damnificado quien a través de un llamado telefónico le solicito la suma de $35.000 para gastos de aduana y aduciendo que el auto estaba varado en la frontera entre Bolivia y Chile y él comprador debía hacerse cargo de esos gastos.

La transferencia debía hacerse a una cuenta del transportista para poder pagar impuestos y pasar el auto a la Argentina. Eso fue lo que terminó por convencer al señor Prado de que había sido estafado.

En conclusión el hombre hizo el depósito de los $110.000 el pasado 26 de mayo, el 27 de mayo la beneficiaria cobró el dinero, la entrega del auto estaba pactada para el día 28 de mayo, situación que no ocurrió y ese mismo día en la mañana recibió un mensaje de este denominado “transportista” aduciendo que se encontraba varado en el límite fronterizo con Chile ya que le solicitaban $35.000 en concepto de aduana y yo debía abonarlo porque él no disponía de ese dinero. La operatoria debía ser la misma, esto es, girarle ese importe por el mismo medio de WESTER UNION.

Ahora el caso está en proceso por lo que la víctima solicita a la justicia que las partes involucradas sean detenidas, por lo que se espera que se expida la captura internacional de las personas involucradas y que la empresa brinde explicaciones por la presunta comisión de un delito por no aplicar los protocolos de seguridad para con sus clientes.

La denuncia se encuentra radicada en sede de la Policía Federal Argentina, delegación San Juan, y elevada para su intervención al Juzgado Federal N° 2, a cargo del doctor Leopoldo Rago Gallo, Secretaría Penal N° 5, a cargo de la doctora María Florencia Gutiérrez.