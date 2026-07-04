Estafaron a una jubilada y le vaciaron la cuenta del banco

Una vecina de 64 años radicó una denuncia policial tras ser blanco de una estafa que le arrebató $1.167.000 de sus ahorros. El hecho salió a la luz cuando la damnificada "descubrió el faltante al entrar a su billetera virtual para realizar un pago" habitual. Al notar que no tenía saldo en su cuenta vinculada al Banco San Juan, procedió a revisar de inmediato los registros de su actividad financiera.

En ese momento, la mujer se topó con una serie de movimientos que "desconocía por completo". La sustracción del dinero se ejecutó mediante nueve transferencias realizadas entre el 28 de junio y el 3 de julio. El proceso comenzó con cuatro envíos de $10.000, $9.000, $40.000 y $8.000. La maniobra delictiva no se detuvo allí, ya que el 29 de junio se registró otra salida de $10.000, mientras que el 30 de junio se sumaron dos envíos de $20.000 y $50.000 .

La etapa final del robo ocurrió el tres de julio, cuando se concretó una transferencia de $20.000 seguida de una operación de $1.000.000. La afectada, que "aseguró no haber realizado" ninguna de estas acciones, entregó a los investigadores capturas de pantalla de su celular.

Según detalló en su presentación ante las autoridades, "todas las operaciones fueron dirigidas a una misma cuenta" de destino. La investigación para dar con los responsables se encuentra actualmente bajo la órbita de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.