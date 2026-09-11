Estafaron por $26.000.000 a un sanjuanino que quiso comprar dólares

Un hombre de 54 años sufrió una pérdida de $26.035.000 tras caer en una maniobra fraudulenta realizada a través de mensajes instantáneos. La víctima, de apellido Benítez, entabló conversación desde el número telefónico de un hombre de apellido Palacio, a quien conocía y con quien ya había efectuado transacciones en el pasado. Debido a este antecedente y al reconocer el contacto, la propuesta para adquirir divisas no le generó sospechas.

Siguiendo las indicaciones recibidas en el chat, el damnificado concretó seis operaciones bancarias hasta alcanzar la suma total. La maniobra quedó expuesta cuando la persona suplantada tomó conocimiento de los hechos mediante su hermano, quien le advirtió sobre lo ocurrido.

Ante esta situación, Palacio se contactó con la víctima para aclararle el panorama y le dijo "las conversaciones que habías mantenido no fueron realizadas por mí", momento en que el damnificado comprendió la maniobra.

En el texto de la presentación judicial se dejó constancia de que Palacio "tendría ahorros destinados al cumpleaños de 15 de su hija", un elemento del contexto habitual entre ambos que aportó credibilidad a la interacción.

La causa fue radicada en la Comisaría 13º y se encuentra bajo la órbita de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Los investigadores trabajan para establecer el mecanismo de acceso al dispositivo, ubicar a los autores del hecho, seguir la ruta de los fondos y determinar si existieron más participantes en el delito.