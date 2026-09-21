Un engaño telefónico concretado en el departamento Rivadavia derivó en la pérdida de $539.000 para una mujer de 76 años. La víctima realizó la denuncia policial tras haber sido contactada por una desconocida que invocó representar a la empresa estatal OS. Durante el primer contacto, la voz al otro lado de la línea le planteó la posibilidad de acceder a una rebaja del 50% destinada a jubilados para las tarifas de gas, energía eléctrica y agua.

La conversación se extendió por varios minutos hasta que la supuesta operadora afirmó que la rebaja ya había sido procesada en el sistema. Adicionalmente, la embaucadora sostuvo que existía un saldo a favor que debía devolverse a la usuaria por pagos efectuados a lo largo de 2026. Para gestionar ese reembolso de dinero, la abuela fue instruida a ingresar a la plataforma digital de la firma Naranja X, siguiendo indicaciones paso a paso sin detectar el engaño.

La maniobra continuó a través de mensajes y llamados por la aplicación WhatsApp, medio por el cual la guiaron nuevamente dentro del sistema financiero. Siguiendo cada indicación, la damnificada concretó dos operaciones bancarias seguidas: la primera por un monto de $100.000 y la segunda por la cifra de $439.000. Los fondos terminaron depositados en una billetera virtual registrada a nombre de un hombre.

El expediente por el delito económico fue tomado por los especialistas de la UFI Estafas y Delitos Informáticos, quienes abrieron las actuaciones correspondientes para identificar al titular de la cuenta receptora y rastrear a los demás participantes de la trama delictiva.