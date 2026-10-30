La inteligencia artificial se convirtió en una herramienta cada vez más utilizada por los ciberdelincuentes para cometer estafas virtuales. A través de esta tecnología, los delincuentes pueden imitar voces de familiares, crear videos falsos y elaborar mensajes que parecen enviados por bancos o empresas reconocidas. Ante este escenario, especialistas en ciberseguridad identificaron 11 modalidades de fraude y difundieron recomendaciones para evitar caer en estos engaños.

Según un análisis de la empresa de seguridad informática ESET, el avance de la inteligencia artificial modificó las características que antes permitían reconocer una estafa. Los errores ortográficos, las imágenes de mala calidad o los mensajes sospechosos dejaron de ser señales suficientes, ya que ahora es posible generar comunicaciones con una apariencia profesional y convincente.

Una de las modalidades que genera mayor preocupación es la clonación de voces. Mediante herramientas de inteligencia artificial, los delincuentes pueden reproducir la voz de una persona conocida y utilizarla durante llamadas telefónicas para solicitar transferencias de dinero. Generalmente, estos pedidos están acompañados por situaciones de urgencia que buscan impedir que la víctima compruebe la identidad de quien llama.

También se detectó el uso de videos manipulados, conocidos como deepfakes, en los que aparecen figuras públicas promocionando inversiones, productos o servicios inexistentes. Estas imágenes pueden resultar difíciles de distinguir de una grabación auténtica y buscan aprovechar la confianza que generan las personas reconocidas.

Las 11 modalidades de estafa con inteligencia artificial

De acuerdo con el relevamiento, las principales estrategias utilizadas por los ciberdelincuentes son:

Correos electrónicos falsos: mensajes que imitan comunicaciones de bancos y empresas para obtener contraseñas o información personal. Estafas personalizadas: engaños elaborados con nombres, datos laborales o información obtenida de filtraciones. Análisis de redes sociales: recopilación de publicaciones, contactos y vínculos familiares para preparar fraudes. Clonación de voces: llamadas que imitan la voz de familiares o conocidos para pedir dinero. Videos falsificados: utilización de inteligencia artificial para simular declaraciones o acciones que nunca ocurrieron. Publicidades engañosas: anuncios que muestran a famosos recomendando inversiones o productos fraudulentos. Páginas web falsas: sitios que reproducen la apariencia de bancos, comercios y plataformas conocidas. Chatbots fraudulentos: asistentes virtuales que simulan brindar atención al cliente para ganar la confianza de las víctimas. Traducciones automáticas: mensajes adaptados a distintos idiomas y países para ampliar el alcance de las estafas. Reseñas falsas: comentarios y valoraciones inventadas que buscan presentar como confiables a negocios fraudulentos. Documentos falsificados: creación de comprobantes, facturas e identificaciones con apariencia legítima.

Cómo evitar caer en estas estafas

Los especialistas remarcaron que una de las principales medidas de prevención consiste en verificar la identidad de cualquier persona o institución que solicite dinero o información privada.

Ante una llamada inesperada de un familiar que pide una transferencia urgente, recomiendan finalizar la comunicación y contactarlo directamente a través de un número conocido. Incluso cuando la voz resulte familiar, es importante confirmar que realmente se trata de esa persona.

Otra recomendación es evitar ingresar a enlaces enviados por mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales cuando solicitan datos bancarios. En estos casos, lo más seguro es acceder directamente a las aplicaciones o páginas oficiales.

También resulta fundamental activar la verificación en dos pasos, utilizar contraseñas diferentes para cada cuenta y limitar la información personal que se comparte públicamente.

Finalmente, los expertos advirtieron que una publicidad con famosos, una página bien diseñada o una conversación aparentemente auténtica ya no garantizan seguridad. La prevención depende principalmente de comprobar el origen de las comunicaciones antes de compartir datos o realizar operaciones económicas.